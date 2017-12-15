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Завершилась забастовка на шахтах АО "АрселорМиттал Темиртау"

Просмотров:334 Опубликовано: Сегодня, 08:05
Завершилась забастовка на шахтах АО "АрселорМиттал Темиртау"
Фото пресс-службы акимата Карагандинской области
Четырехдневная забастовка на шахтах АО "АрселорМиттал Темиртау" завершена, всем работникам угольного департамента компании будет выплачена единовременная выплата премии в размере оклада, передает Today.kz.

Решение о премии принято руководством компании "АрселорМиттал Темиртау". Помимо этого, работодателем предложено объявить 15 декабря выходным днем и приступить к работе с 16 декабря.
По данным на пять часов утра в шахтах компании нет ни одного рабочего.

"Первыми на поверхность начали подниматься шахтеры шахты "Казахстанская" после встречи с акимом Карагандинской области Ерланом Кошановым и исполнительным директором АО "АрселорМиттал Темиртау" Вадимом Басиным. Следом поднялись горняки шахт "Шахтинской", "Тентекской", имени Ленина. В час ночи все шахтеры, а это около 420 человек, были подняты на-гора", - рассказали в пресс-службе акимата Карагандинской области.

Шахтерам были озвучены условия, предложенные работодателем - 30-процентное повышение заработной платы всем подземным работникам. Размер повышения заработной платы для наземных работников угольных предприятий определит согласительная комиссия.

Среди горняков было распространено письмо за подписью прокурора города Шахтинска, который дал гарантию освобождения от уголовного преследования шахтеров за участие в этой забастовке. Кроме того, прокуратура выразила готовность при необходимости оказать правовую поддержку в этом вопросе.

Переговоры с работодателем горняки будут продолжать в рамках Согласительной комиссии, в которую вошли члены инициативных групп, представители профсоюзных комитетов, прокуратуры, директора шахт, а также руководство области и компании.

Ранее сообщалось о трудовом споре между рабочими и руководством компании. Требованием шахтеров было повышение зарплаты на 100 процентов.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 4 )

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  • arelav_74
 Швейк (Посетители) Сегодня, 09:27
Trykster,
Если хотите получить одногорбого верблюда, просите двугорбого (с) восточная мудрость
 
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  • arelav_74
 Ёж (Посетители) Сегодня, 09:13
30% лучше чем ничего. Теперь повысьте з/п всему населению страны. Не обеднеете. И прожиточный минимум хотя-бы до полтоса поднимите. prey
 
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  • Ёж
  • tag_92
 Trykster (Посетители) Сегодня, 09:01
Швейк,
Это победа над буржуа,30% + премия. Ура!
 
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  • arelav_74
 Швейк (Посетители) Сегодня, 08:42
Ну, мужики, хоть на достойное проведение праздника вы насидели. И то хлеб в вашем доме...
 
 

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