Не больше килограмма золотых украшений вынуждены в месяц выпускать ювелиры РК

Почему ювелиры Казахстана вынуждены изготавливать украшения в ограниченных объемах и что мешает росту производства, рассказал председатель совета Ассоциации гильдии ювелиров Казахстана Илияс Мырзахметов, передает Today.kz со ссылкой на телеканал "Астана".



Как выяснилось, ювелиры таким образом экономят на налогах, так как после выпуска одного килограмма золотых украшений им придется уплатить НДС в размере около 12 процентов от стоимости продукции.

В итоге, жалуются предприниматели, они не могут составить достойную конкуренцию импортной продукции даже на внутреннем рынке.



"Если мы превысим обороты и начнем уплачивать налоги, НДС, то наша цена уже не будет конкурентной на рынке. Потому, что на рынке золото сейчас завозится из Турции, Китая, России. Можно смело сказать, что более 95 процентов - это незаконный оборот все-таки", - сообщил Илияс Мырзахметов.



Также бизнесмены видят проблему и в недостатке сырья. Дорого обходятся транспортировка и апробирование золотых украшений.



Также сообщается, что ювелиры обращались к правительству с просьбой убрать налог на добавленную стоимость, но результатов по разрешению этой ситуации пока нет.