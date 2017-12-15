Тенге сильно тряхнет весной 2018 года — экономист

Федеральная резервная система США изменила свою ставку — и через несколько месяцев это отразится на курсе тенге. Но пока на курс нацвалюты больше влияют панические ожидания казахстанцев.



Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 12–13 декабря 2017 года приняла решение повысить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов — до 1,25–1,50% годовых.



Рынок уже среагировал



— Надо сказать, что это решение было максимально ожидаемо рынком и заложено в цене доллара. Поэтому сразу после объявления о подъёме ставок доллар подешевел против своих основных конкурентов, — отмечает экономист Евгений Слесарев.



Между тем, ФРС не изменил свои прогнозы на 2018 год. Так называемые «точки ФРС» предполагают 3 повышения ставки в 2018 году, и первое повышение рынок ждёт уже на заседании FOMC в марте.



— В этом смысле политика регулятора не претерпела изменений. Удешевление доллара после решения было связано с классическим поведением на биржах по принципу «покупай слухи, продавай факты», то есть носило спекулятивный характер, — говорит Слесарев.



Чего ждать казахстанцам?



По его словам, небольшой негатив в отношении к доллару добавила пресс-конференция главы ФРС США Джанет Йеллен.



— В частности, насторожило рынок высказывание, что «у ФРС есть некоторое пространство для снижения ключевой ставки в случае негативных потрясений». То есть при всей положительной динамике ФРС не исключает негативных потрясений, — подмечает экономист.



А значит в 2018 году стоит ожидать в дальнейшем снижения доллара ко многим мировым валютам.



При этом, в краткосрочной перспективе Евгений Слесарев не ожидает значительных изменений курса доллар/тенге, связанных с политикой ФРС.



— У нас есть более важные факторы, которые оказывают влияние на стоимость национальной валюты. Но в долгосрочном плане ужесточение монетарной политики ФРС приведет к удорожанию стоимости заемных средств и к дополнительному давлению на все валюты развивающихся рынков, в том числе и на тенге. Но это давление мы с вами если и начнем чувствовать, то не раньше весны 2018 года, — прогнозирует он.



Паника губит тенге



Экономист Асет Наурызбаев также убежден, что повышения ставки ФРС влияют на тенге косвенно. И все же на его ослабление больше влияют другие факторы.



— К примеру, 4 трлн эмиссий давят на тенге гораздо больше, чем слабое укрепление доллара. Это обусловлено небольшим объемом рынка, для которого торговая сессия в 100 млн долларов является хорошим показателем, — отмечает он.



По его словам, негативно повлиять на тенге сегодня может «массовый психоз казахстанских граждан», которые на фоне всевозможных слухов начнут скупать доллары. Ведь по большей части именно физические лица перекладывают свои сбережения из тенге в доллары и обратно. Данный фактор, по его словам, куда более губителен для казахстанской валюты, чем действия ФРС.



— Но нашим людям следовало бы лучше смотреть не на курс тенге, а на инфляцию.



Ведь если они не связаны с торговлей с Америкой или Европой, для них важнее, чтобы цены в тенге не росли. И все же, в государстве, где национальная валюта слабая, единственная верная стратегия — хранить деньги в долларах и евро, — считает Асет Наурызбаев.



Куда вкладываться?



Экономист Алмас Чукин в свою очередь считает, что политика изменения ставки ФРС все равно в перспективе отразится на тенге. Если ставки ФРС будут расти, это усилит привлекательность доллара. В связи с чем во всем в мире люди начнут покупать американские долларовые облигации, что увеличит спрос на доллары.



Это, в свою очередь, приведет к повышению курса.



— А если доллар растет во все мире, тенге не может выбиваться из общей колеи.



По его словам, также следует присмотреться к новому председателю ФРС, которым станет Джером Пауэлл.



— Все сейчас в ожидании, как он себя поведет. Прошлый его опыт работы говорит о том, что резких движений этот человек не делает. Так что Трамп выбрал его не случайно: ему через три года уже переизбираться, и нужно добиться того, чтобы состояние экономики было хорошим



Поэтому при выборе председателя он и ориентировался на человека, для которого важнее экономический рост, чем инфляция. Хотя осторожность Пауэлла может привести к тому, что доллар будет расти медленнее, — считает экономист.