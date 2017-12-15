Приговоренный к смертной казни в Китае казахстанец возвращен на родину

На родину вернулся казахстанец, приговоренный к смертной казни в Китае. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков, передает Today.kz.
"Около часа назад из Урумчи на родину этапирован гражданин Казахстана, приговоренный в Китае к смертной казни за контрабанду наркотических средств. Процесс передачи осужденного организован посольством Казахстана в Китае, Генеральной прокуратурой РК и Министерством юстиции Китая", - сообщил Жайнаков.
Уроженец Акмолинской области был задержан правоохранительными органами Китая в Гуанчжоу провинции Гуандун в 2009 году за транспортировку наркотиков и приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года. В 2011 году приговор ему был заменен на пожизненное лишение свободы.
"Казахстанскими дипломатами и сотрудниками Генеральной прокуратуры РК проведена большая работа по решению с китайской стороной вопросов перевода осужденных граждан в Казахстан для отбытия наказания в нашей стране. В 2017 году из Китая в Казахстан этапированы еще четыре гражданина, а в общем с августа 2015-го благодаря усилиям посольства РК в КНР и казахстанских компетентных органов удалось добиться положительного решения о переводе в Казахстан 15 осужденных в Китае граждан нашей страны", - добавил Жайнаков.
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