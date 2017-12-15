В КНБ объяснили кибератаки на информсистемы Казахстана

Летние атаки на информационные системы Казахстана были вызваны вирусом-шифровальщиком. Чтобы избежать потери важных данных в будущем Комитет национальной безопасности будет копировать всю "критически важную информацию", передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Недавние атаки летом этого года, вы слышали, это был вирус-шифровальщик, который зашифровал очень много информационных систем по всему миру, в том числе и это (данные государственных и квазигосударственных органов - прим. автора)", - сообщил начальник Управления КНБ РК в области противодействия преступлений с использованием информационных технологий Галымбек Татенов на обсуждении законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам информации и коммуникаций" в Сенате.



При обсуждении законопроекта сенаторов заинтересовали поправки в "Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения". В частности, в них сообщается, что передача на хранение резервной копии данных не является разглашением врачебной тайны.



Татенов пояснил, что для защиты такой информации законопроектом предусмотрено создание единой платформы резервного хранения электронных информационных ресурсов критически важной инфраструктуры.



Татенов отметил, что эта поправка была инициирована КНБ совместно с Министерством оборонной и аэрокосмической деятельности, которое по данному законопроекту будет являться уполномоченным органом в области информационной безопасности, в рамках создания Киберщита Казахстана.



"Вся критически важная информация - это все базы данных государственных и квазигосударственных органов, которые будут правительством признана критически важной, утрата которой может повлечь остановку каких-то процессов государства, то есть и повлечь угрозу нацбезопасности. Резервная платформа электронного хранения информации позволяет делать независимую копию этой информации от такого рода случаев - от атак, от повреждений и так далее", - отметил он.



По его словам, в случае если основная информация была утрачена, есть возможность восстановить ее из независимой копии, которая не подключена к Интернету.



"Например, база данных всех жителей физических лиц Казахстана вместе с их персональными данными не будет утрачена", - добавил он.