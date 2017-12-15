МИК и КНБ рассказали, как исключат анонимные комментарии в интернете

Глава МИК РК Даурен Абаев и представители КНБ подчеркнули, что новые поправки в закон не нарушают прав человека: за критику власти людей преследовать не будут.



В Сенате Парламента обсудили 36 статью поправок по вопросам информации и коммуникаций, согласно которой люди, оставляющие комментарии на казахстанских сайтах, будут регистрироваться путём SMS или через ЭЦП.



Вице-министр информации и коммуникаций Алан Ажибаев отметил, что это мировой тренд. Даже сейчас при регистрации аккаунта в социальных сетях к нам на телефон приходит SMS.



"Мы все привязаны к мобильному телефону, это своего рода идентификатор самого человека. Поэтому мы предлагаем (эту норму. – Авт.) в силу того, что появляется много оскорбительных, неэтичных вещей в интернет-пространстве. Человек может придумать никнейм, может какое-то совсем вымышленное сверхсущество, но при этом он должен идентифицировать себя посредством телефона. Это касается именно казахстанских сайтов", – сказал он во время расширенного заседания Комитета Сената по социо-культурному развитию и науке.



Сейчас прорабатывается технический механизм аутентификации пользователей на общедоступных электронных информационных ресурсах. Начальник Управления КНБ РК в области противодействия преступлений с использованием информационных технологий Галымбек Татенов отметил, что гражданам предложат выбор.



Если пользователь захочет сохранить анонимность и оставить комментарий под никнеймом – он должен будет авторизоваться путём SMS. Но если человек открытый, публичный, не боится высказывать своё мнение и нести за него ответственность, то он может авторизоваться с помощью портала электронного правительства под своими реальными данными. Были и другие варианты верификации пользователей, однако с точки зрения дешевизны, как сказал представитель КНБ, способ с SMS самый оптимальный.



"Это сделано, чтобы предоставить субъектам оперативно-розыскной деятельности в будущем при выявлении признаков противоправной деятельности проводить соответствующие оперативно-розыскные мероприятия. Никакая иная информация передаваться не будет, она будет храниться только у владельца информационных систем. Будет получаться в порядке, определяемом в соответствии с нормативно-правовым актом, согласованным с Генпрокуратурой. То есть тут какого-то рода нарушений прав и свобод человека не усматривается", – сказал Галымбек Татенов.



Ответственный секретарь МИК РК Жанат Кожахметов добавил, что между интернет-ресурсом и пользователем информации будет заключаться соглашение о нераспространении персональных данных. Кратность регистрации тоже будет определяться этим соглашением.



"Я могу как пользователь заключить соглашение на весь период, бессрочно. Один раз заплатить SMS 10 тенге, зарегистрироваться – и на этом интернет-ресурсе бесконечное время комментировать. С этим сложностей не будет никаких", – сказал Жанат Кожахметов.



В кулуарах заседания журналисты поинтересовались у вице-министра Алана Ажибаева: в случае выявления запрещённого комментария кто будет нести за него ответственность? Сам комментатор или владелец сайта, который позволил ему появиться на интернет-ресурсе.



"У каждого сайта существует модерация. Все понимают, что, если будут какие-то определённые призывы, то, естественно, модерация может не пропустить тот или иной материал. Но при этом, если существует призыв со стороны гражданина, то прежде всего отвечает гражданин. Первым ответственность будет нести комментатор", – сказал вице-министр.



Однако высказался он и об ответственности редакции сайтов.



"У любого СМИ существует шеф-редактор, поэтому всегда редакция должна понимать ответственность, что не должно быть призывов к религиозному или террористическому экстремизму. Я думаю, с учётом того, что вы гражданин страны и не хотите определённых призывов, выполняете свою роль, я думаю, этот комментарий вообще не будет размещён. Конечно, редакция всегда ответственна за выход того или иного материала", – добавил Алан Ажибаев.



В конце ноября министр информации и коммуникаций Даурен Абаев отметил, что в комментариях в интернете много фактов разжигания социальной, межнациональной розни, негатива, оскорбления граждан. В министерстве работают над тем, какой механизм ввести информационным порталам, чтобы знать, кто именно стоит за комментариями и при необходимости передавать сведения правоохранительным органам.



Министр подчеркнул: он гарантирует, что людей не будут преследовать за критику власти.



"У вас вопрос упирается в то, что, возможно, в Казахстане отсутствует свобода слова. Вы же задаёте эти вопросы не только мне, вы же задаете их всем: и что – есть гонения? Если человек правильно, не оскорбляя, не задевая чести и достоинства, задаёт свои вопросы, выражает своё мнение, мы это только приветствуем", – отметил Даурен Абаев.