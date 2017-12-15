«Лада» в формате .pdf
 
Пятница, 15 Декабря
0...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 334.92 KZT
  • €1 = 395.88 KZT
  • 1 RUB = 5.71 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

МИК и КНБ рассказали, как исключат анонимные комментарии в интернете

Просмотров:225 Опубликовано: Сегодня, 13:59
МИК и КНБ рассказали, как исключат анонимные комментарии в интернете
Фото из открытых источников
Глава МИК РК Даурен Абаев и представители КНБ подчеркнули, что новые поправки в закон не нарушают прав человека: за критику власти людей преследовать не будут.

В Сенате Парламента обсудили 36 статью поправок по вопросам информации и коммуникаций, согласно которой люди, оставляющие комментарии на казахстанских сайтах, будут регистрироваться путём SMS или через ЭЦП.

Вице-министр информации и коммуникаций Алан Ажибаев отметил, что это мировой тренд. Даже сейчас при регистрации аккаунта в социальных сетях к нам на телефон приходит SMS.

"Мы все привязаны к мобильному телефону, это своего рода идентификатор самого человека. Поэтому мы предлагаем (эту норму. – Авт.) в силу того, что появляется много оскорбительных, неэтичных вещей в интернет-пространстве. Человек может придумать никнейм, может какое-то совсем вымышленное сверхсущество, но при этом он должен идентифицировать себя посредством телефона. Это касается именно казахстанских сайтов", – сказал он во время расширенного заседания Комитета Сената по социо-культурному развитию и науке.

Сейчас прорабатывается технический механизм аутентификации пользователей на общедоступных электронных информационных ресурсах. Начальник Управления КНБ РК в области противодействия преступлений с использованием информационных технологий Галымбек Татенов отметил, что гражданам предложат выбор.

Если пользователь захочет сохранить анонимность и оставить комментарий под никнеймом – он должен будет авторизоваться путём SMS. Но если человек открытый, публичный, не боится высказывать своё мнение и нести за него ответственность, то он может авторизоваться с помощью портала электронного правительства под своими реальными данными. Были и другие варианты верификации пользователей, однако с точки зрения дешевизны, как сказал представитель КНБ, способ с SMS самый оптимальный.

"Это сделано, чтобы предоставить субъектам оперативно-розыскной деятельности в будущем при выявлении признаков противоправной деятельности проводить соответствующие оперативно-розыскные мероприятия. Никакая иная информация передаваться не будет, она будет храниться только у владельца информационных систем. Будет получаться в порядке, определяемом в соответствии с нормативно-правовым актом, согласованным с Генпрокуратурой. То есть тут какого-то рода нарушений прав и свобод человека не усматривается", – сказал Галымбек Татенов.

Ответственный секретарь МИК РК Жанат Кожахметов добавил, что между интернет-ресурсом и пользователем информации будет заключаться соглашение о нераспространении персональных данных. Кратность регистрации тоже будет определяться этим соглашением.

"Я могу как пользователь заключить соглашение на весь период, бессрочно. Один раз заплатить SMS 10 тенге, зарегистрироваться – и на этом интернет-ресурсе бесконечное время комментировать. С этим сложностей не будет никаких", – сказал Жанат Кожахметов.

В кулуарах заседания журналисты поинтересовались у вице-министра Алана Ажибаева: в случае выявления запрещённого комментария кто будет нести за него ответственность? Сам комментатор или владелец сайта, который позволил ему появиться на интернет-ресурсе.

"У каждого сайта существует модерация. Все понимают, что, если будут какие-то определённые призывы, то, естественно, модерация может не пропустить тот или иной материал. Но при этом, если существует призыв со стороны гражданина, то прежде всего отвечает гражданин. Первым ответственность будет нести комментатор", – сказал вице-министр.

Однако высказался он и об ответственности редакции сайтов.

"У любого СМИ существует шеф-редактор, поэтому всегда редакция должна понимать ответственность, что не должно быть призывов к религиозному или террористическому экстремизму. Я думаю, с учётом того, что вы гражданин страны и не хотите определённых призывов, выполняете свою роль, я думаю, этот комментарий вообще не будет размещён. Конечно, редакция всегда ответственна за выход того или иного материала", – добавил Алан Ажибаев.

В конце ноября министр информации и коммуникаций Даурен Абаев отметил, что в комментариях в интернете много фактов разжигания социальной, межнациональной розни, негатива, оскорбления граждан. В министерстве работают над тем, какой механизм ввести информационным порталам, чтобы знать, кто именно стоит за комментариями и при необходимости передавать сведения правоохранительным органам.

Министр подчеркнул: он гарантирует, что людей не будут преследовать за критику власти.

"У вас вопрос упирается в то, что, возможно, в Казахстане отсутствует свобода слова. Вы же задаёте эти вопросы не только мне, вы же задаете их всем: и что – есть гонения? Если человек правильно, не оскорбляя, не задевая чести и достоинства, задаёт свои вопросы, выражает своё мнение, мы это только приветствуем", – отметил Даурен Абаев.
Источник: informburo.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Швейк (Посетители) Сегодня, 15:57
Thornhill,
В таком случае я не дам за жизнь админа и теньгушечки. Особо ретивых отстрелят с обеих сторон dada
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Thornhill (Посетители) Сегодня, 15:45
Да не напрягайтесь вы! Вы уже себя выложили во всяких соцсетях! Любого сейчас можно вычислить по соцсетям. Кто, где, кто его дети и родственники, так же друзья.
Будет у админа номер телефона, админ сможет его продавать! так например я обиделся на кого то, у админа купил номер, набил стрелку или вычислил человека! Ну а дальше как ему повезёт!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
пипл (Посетители) Сегодня, 15:36
Да, преследовать не будут, просто придет человек из органов, поговорит с руководством, и все, ищите новую работу...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Trykster (Посетители) Сегодня, 15:01
Министр подчеркнул: он гарантирует, что людей не будут преследовать за критику власти.
Придёт другой министр на место господина теперешнего министра и он вдруг не сможет гарантировать нам сказанное выше. unsmile
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Jack (Посетители) Сегодня, 14:36
Даже сейчас при регистрации аккаунта в социальных сетях к нам на телефон приходит SMS.

Это ОДИН раз. При регистрации. Ну не на каждый же комментарий!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика