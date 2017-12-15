Улюкаева признали виновным во взяточничестве

Бывший глава Министерства экономического развития (МЭР) Алексей Улюкаев признан виновным во взяточничестве. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Замоскворецкого суда Москвы, где сегодня должны огласить приговор по делу экс-министра.
«Улюкаев виновен в получении взятки», — огласила решение судья Лариса Семенова.
Ранее подсудимый пообщался с журналистами и сообщил, что ожидает справедливого приговора и готовится к долгой и счастливой жизни. Одна из женщин, присутствующих в суде, передала Улюкаеву букет из пяти белых роз, чтобы поддержать его. Представительница Святоалексеевского монастыря направила подсудимому послание о том, что за него будут молиться.
В своем последнем слове бывший глава МЭР опроверг обвинения в получении взятки от «Роснефти».
По версии следствия, будучи главой Минэкономразвития, чиновник требовал от компании два миллиона долларов за то, чтобы одобрить сделку по приватизации «Башнефти». Прокуратура попросила для Улюкаева 10 лет колонии строгого режима.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.