В "АрселорМиттал Темиртау" отозвали иски к шахтерам. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Today.kz.
"АО "АрселорМиттал Темиртау" приняло решение не привлекать сотрудников угольного департамента, принявших участие в несанкционированной забастовке, к уголовной ответственности и административному наказанию в виде увольнения. Исковые заявления, поданные к работникам шахт, будут отозваны в ближайшее время – в течение рабочего дня 15 декабря 2017 года", - говорится в сообщении.
Забастовка шахтеров
Напомним, шахтеры находились под землей с 11 декабря. Они выдвинули требования о повышении зарплаты и улучшении условий труда.
Глава профсоюза угольщиков "Коргау" сообщил, что на поверхность они выйдут только тогда, когда будут удовлетворены их требования.
Позже министр труда и соцзащиты РК Тамара Дуйсенова сообщила, что в забастовке принимают участие 684 человека.
13 декабря с бастующими встретился аким Карагандинской области Ерлан Кошанов. Он убедил часть шахтеров выйти из забоя.
Наладить диалог между работодателем, профсоюзами и горняками призвал председатель нижней палаты парламента РК Нурлан Нигматулин.
В регион прибыл заместитель председателя Федерации профсоюзов РК Мухтар Тиникеев. В поддержку шахтеров также высказался депутат мажилиса Серик Сапиев.
14 декабря директор по производству угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" Танат Дауов лично вывел из шахты "Тентекская" 37 горняков.
В этот же день стало известно, что Шахтинский городской суд огласил определение по ходатайству в рамках иска компании "АрселорМиттал Темиртау", просившей суд приостановить забастовку.
Четырехдневная забастовка на шахтах АО "АрселорМиттал Темиртау" была завершена ночью 15 декабря, а работа на четырех шахтах
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