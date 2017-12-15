Артисты из Казахстана "шокировали" пассажиров в Шереметьево

Артисты Astana Musical "зажгли" в аэропорту Шереметьево, исполнив во время ожидания рейса песни "Көзімнің қарасы" и "Казахстан" а капелла, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Казахстанцы возвращались домой после гастрольного турне по Европе, побывав в Париже, Брюсселе, Вене, Каннах, Берлине и дав последний концерт в Москве. Как рассказал административный директор Astana Musical Олжас Ибраев, в аэропорту Шереметьево рейс задержали на 30-40 минут.
"Наши ребята решили поднять всем настроение. Еще соскучились по родине. Мы были две недели в гастрольном турне. Конечно, все были сначала удивлены - кто это, что это. Начали интересоваться нами. Те, кто знает слова, тоже подключились и начали петь. Кто не понимал, они все равно были в шоке от этого. Даже одна женщина из России, когда мы уже прилетели, на таможне в Казахстане начала говорить, что в Казахстане самые талантливые люди", - рассказал Ибраев.
По его словам, в турне приняли участие примерно 70 артистов из Казахстана. Это молодой коллектив. Самому старшему участнику 25 лет.
"Театр молодой. В этом году открыли только второй сезон", - пояснил административный директор Astana Musical.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.