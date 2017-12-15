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Артисты из Казахстана "шокировали" пассажиров в Шереметьево

Просмотров:363 Опубликовано: Сегодня, 16:37
Артисты из Казахстана "шокировали" пассажиров в Шереметьево
Кадры из видео
Артисты Astana Musical "зажгли" в аэропорту Шереметьево, исполнив во время ожидания рейса песни "Көзімнің қарасы" и "Казахстан" а капелла, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Казахстанцы возвращались домой после гастрольного турне по Европе, побывав в Париже, Брюсселе, Вене, Каннах, Берлине и дав последний концерт в Москве. Как рассказал административный директор Astana Musical Олжас Ибраев, в аэропорту Шереметьево рейс задержали на 30-40 минут.

"Наши ребята решили поднять всем настроение. Еще соскучились по родине. Мы были две недели в гастрольном турне. Конечно, все были сначала удивлены - кто это, что это. Начали интересоваться нами. Те, кто знает слова, тоже подключились и начали петь. Кто не понимал, они все равно были в шоке от этого. Даже одна женщина из России, когда мы уже прилетели, на таможне в Казахстане начала говорить, что в Казахстане самые талантливые люди", - рассказал Ибраев.



По его словам, в турне приняли участие примерно 70 артистов из Казахстана. Это молодой коллектив. Самому старшему участнику 25 лет.

"Театр молодой. В этом году открыли только второй сезон", - пояснил административный директор Astana Musical.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Taidan
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 18:34
Реально круто исполнили. И не важно, понимают ли окружающие. Это классика, это казахская классика. И эти ребята это показывают. Патриоты нашей страны
 
-1
  • Taidan
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Ёж (Посетители) Сегодня, 17:36
А почему "Ол сен емес" не исполнили? boyan
 
 

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