Артисты из Казахстана "шокировали" пассажиров в Шереметьево

Артисты Astana Musical "зажгли" в аэропорту Шереметьево, исполнив во время ожидания рейса песни "Көзімнің қарасы" и "Казахстан" а капелла, передает корреспондент Tengrinews.kz.Казахстанцы возвращались домой после гастрольного турне по Европе, побывав в Париже, Брюсселе, Вене, Каннах, Берлине и дав последний концерт в Москве. Как рассказал административный директор Astana Musical Олжас Ибраев, в аэропорту Шереметьево рейс задержали на 30-40 минут."Наши ребята решили поднять всем настроение. Еще соскучились по родине. Мы были две недели в гастрольном турне. Конечно, все были сначала удивлены - кто это, что это. Начали интересоваться нами. Те, кто знает слова, тоже подключились и начали петь. Кто не понимал, они все равно были в шоке от этого. Даже одна женщина из России, когда мы уже прилетели, на таможне в Казахстане начала говорить, что в Казахстане самые талантливые люди", - рассказал Ибраев.По его словам, в турне приняли участие примерно 70 артистов из Казахстана. Это молодой коллектив. Самому старшему участнику 25 лет."Театр молодой. В этом году открыли только второй сезон", - пояснил административный директор Astana Musical.