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Судьба Qazkom: Будет один банк - Halyk Bank

Просмотров:257 Опубликовано: Сегодня, 17:04
Судьба Qazkom: Будет один банк - Halyk Bank
Фотоколлаж ©Tengrinews.kz
Совет директоров Народного банка одобрил поэтапную интеграцию с Казкоммерцбанком, передает корреспондент Tengrinews.kz. Как сообщили в пресс-службе Halyk Bank, в результате останется одно юридическое лицо.

Было отмечено, что детали процесса в данный момент обсуждаются.

"Будет одно юридическое лицо АО "Народный Банк Казахстана". Процесс завершится к концу 2018 года. Для клиентов он пройдет незаметно", - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что судьба бренда Qazkom не решена.

Сегодня, 15 декабря 2017 года, совет директоров Народного банка одобрил интеграцию двух банков путем присоединения Qazkom к Народному банку. Присоединение Qazkom к Народному банку будет осуществлено после прохождения всех необходимых процедур, включая соответствующее согласование с регулирующими органами.

"Мы возьмем все лучшее: самую развитую в стране банковскую инфраструктуру и лучший риск-менеджмент Halyk Bank, современные технологии и стандарты клиентского сервиса Qazkom, а также знания, наработки, опыт в обслуживании миллионов клиентов и наиболее конкурентные продукты и услуги обоих банков", - прокомментировали в Halyk Bank.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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tim77712 (Посетители) Сегодня, 18:22
Я знаю и признаю только один банк нацбанк но по чему то он меня обслуживать как гражданина не хочет взял бы у него кредит напрямую под 0,5% без этих посредников applause
 
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  • Mestnyi
  • Краснов
 Vladimir_aktau (Посетители) Сегодня, 17:52
Семья проглотила
 
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 valera (Посетители) Сегодня, 17:37
И чему радоваться сначала казком выкупил проблемный БТА и стал проблемным теперь народный выкупает все эти проблемы и в итоге тоже станет проблемным.
 
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  • arelav_74
  • Vladimir_aktau
  • Mestnyi
 Ёж (Посетители) Сегодня, 17:31
Швейк,
Разве-что Тимуру Qулибаеву.. money
 
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  • tom2005
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 17:27
Ну шо, сынки, помогла вам буква "Ку"? smeh
 
 

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