Судьба Qazkom: Будет один банк - Halyk Bank

Совет директоров Народного банка одобрил поэтапную интеграцию с Казкоммерцбанком, передает корреспондент Tengrinews.kz. Как сообщили в пресс-службе Halyk Bank, в результате останется одно юридическое лицо.
Было отмечено, что детали процесса в данный момент обсуждаются.
"Будет одно юридическое лицо АО "Народный Банк Казахстана". Процесс завершится к концу 2018 года. Для клиентов он пройдет незаметно", - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что судьба бренда Qazkom не решена.
Сегодня, 15 декабря 2017 года, совет директоров Народного банка одобрил интеграцию двух банков путем присоединения Qazkom к Народному банку. Присоединение Qazkom к Народному банку будет осуществлено после прохождения всех необходимых процедур, включая соответствующее согласование с регулирующими органами.
"Мы возьмем все лучшее: самую развитую в стране банковскую инфраструктуру и лучший риск-менеджмент Halyk Bank, современные технологии и стандарты клиентского сервиса Qazkom, а также знания, наработки, опыт в обслуживании миллионов клиентов и наиболее конкурентные продукты и услуги обоих банков", - прокомментировали в Halyk Bank.
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