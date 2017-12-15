Анонимный "ананасовый" Bitcoin-филантроп раздает миллионы долларов

В Сети появился портал под названием The Pineapple Fund, анонимный организатор которого заявляет, что раздаст 86 миллионов долларов в криптовалюте Bitcoin благотворительным организациям, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом говорится на сайте Pineapplefund.org.



По словам неизвестного лица, в ранние дни появления этой криптовалюты он решил поторговать "магическими дензнаками" и результат превзошел все ожидания.



"У меня появилось больше, чем я могу потратить когда-либо. Сейчас мой биткоин-адрес входит в число 250 самых богатых. Я собираюсь отдать большую часть денег на благотворительность", - пишет автор портала.



По его словам, в фонде Pineapple Fund ("Ананасовый фонд") представлена большая часть его накоплений в криптовалюте. На текущий момент это около 4,830 BTC, или 81 миллион долларов. Подчеркивается, что деньги будут выделять официально зарегистрированным неправительственным организациям, но не частным лицам. Средства перечислят в Bitcoin.



Также объясняется название фонда.



"Мне нравится ананас. Единственная проблема с ним - его нельзя съесть слишком много", - пишет автор портала.



На текущий момент миллионы долларов получили шесть благотворительных организаций, в их числе НГО, борющиеся с дефицитом питьевой воды, решающие проблемы здравоохранения и выступающие за сетевую нейтральность.