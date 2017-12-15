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Анонимный "ананасовый" Bitcoin-филантроп раздает миллионы долларов

Просмотров:101 Опубликовано: Сегодня, 17:45
Анонимный "ананасовый" Bitcoin-филантроп раздает миллионы долларов
Фотоколлаж Tengrinews.kz
В Сети появился портал под названием The Pineapple Fund, анонимный организатор которого заявляет, что раздаст 86 миллионов долларов в криптовалюте Bitcoin благотворительным организациям, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом говорится на сайте Pineapplefund.org.

По словам неизвестного лица, в ранние дни появления этой криптовалюты он решил поторговать "магическими дензнаками" и результат превзошел все ожидания.

"У меня появилось больше, чем я могу потратить когда-либо. Сейчас мой биткоин-адрес входит в число 250 самых богатых. Я собираюсь отдать большую часть денег на благотворительность", - пишет автор портала.

По его словам, в фонде Pineapple Fund ("Ананасовый фонд") представлена большая часть его накоплений в криптовалюте. На текущий момент это около 4,830 BTC, или 81 миллион долларов. Подчеркивается, что деньги будут выделять официально зарегистрированным неправительственным организациям, но не частным лицам. Средства перечислят в Bitcoin.

Также объясняется название фонда.

"Мне нравится ананас. Единственная проблема с ним - его нельзя съесть слишком много", - пишет автор портала.

На текущий момент миллионы долларов получили шесть благотворительных организаций, в их числе НГО, борющиеся с дефицитом питьевой воды, решающие проблемы здравоохранения и выступающие за сетевую нейтральность.
Источник: Tengrinews.kz
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