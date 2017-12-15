Анонимный "ананасовый" Bitcoin-филантроп раздает миллионы долларов

В Сети появился портал под названием The Pineapple Fund, анонимный организатор которого заявляет, что раздаст 86 миллионов долларов в криптовалюте Bitcoin благотворительным организациям, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом говорится на сайте Pineapplefund.org.
По словам неизвестного лица, в ранние дни появления этой криптовалюты он решил поторговать "магическими дензнаками" и результат превзошел все ожидания.
"У меня появилось больше, чем я могу потратить когда-либо. Сейчас мой биткоин-адрес входит в число 250 самых богатых. Я собираюсь отдать большую часть денег на благотворительность", - пишет автор портала.
По его словам, в фонде Pineapple Fund ("Ананасовый фонд") представлена большая часть его накоплений в криптовалюте. На текущий момент это около 4,830 BTC, или 81 миллион долларов. Подчеркивается, что деньги будут выделять официально зарегистрированным неправительственным организациям, но не частным лицам. Средства перечислят в Bitcoin.
Также объясняется название фонда.
"Мне нравится ананас. Единственная проблема с ним - его нельзя съесть слишком много", - пишет автор портала.
На текущий момент миллионы долларов получили шесть благотворительных организаций, в их числе НГО, борющиеся с дефицитом питьевой воды, решающие проблемы здравоохранения и выступающие за сетевую нейтральность.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.