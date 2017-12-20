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Казахстан выступил против антироссийской резолюции ООН

Просмотров:321 Опубликовано: Сегодня, 08:58
Казахстан выступил против антироссийской резолюции ООН
© Reuters
Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, в которой содержится осуждение и непризнание "временной оккупации Россией части территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополя", передает РИА Новости.

Документ был предложен к принятию Украиной в соавторстве с 30 государствами. В итоге за него проголосовали делегации 70 стран. Еще 76 воздержались. И 26 высказались против.

Среди тех, кто поддержал инициативу, - большинство европейских стран и США, а также Грузия. Против выступили Россия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Беларусь, Куба, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, ЮАР и другие. Многие страны Ближнего Востока и Севера Африки (Египет, ОАЭ, Оман), а также Латинской Америки (Бразилия, Сальвадор, Чили) воздержались.

В документе Россию "настоятельно призывают" выполнить 12 рекомендаций, чтобы "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма".

На заседании ООН выступил заместитель министра украинского МИД Сергей Кислица. Он заявил, что ситуация на полуострове "продолжает ухудшаться" и "люди живут в страхе, что их назовут экстремистами, террористами или украинскими шпионами и посадят в тюрьму". Дипломат также назвал документ "дипломатическим, политическим и законным механизмом, которым Украина обеспечивает выполнение своих обязательств".

Представитель России Анатолий Викторов в ответ раскритиковал позицию украинских властей. По его мнению, Киев стремится решить свои политические цели с помощью этого проекта резолюции. "Главная цель очевидна - речь идет не о заботе о правах человека, а об одном из звеньев в цепи отчаянных усилий Украины попытаться любыми путями изменить статус Крыма", - сказал он.

В сентябре ООН обвинила Россию в нарушении прав человека и международного права в Крыму. Организация назвала полуостров "оккупированной территорией".

В докладе мониторинговой миссии, в частности, говорится, что права человека в Крыму массово нарушались после его присоединения к России, в том числе украинскими и российскими властями. В тексте утверждается, что на полуострове были зафиксированы такие нарушения, как "жестокое обращение", "пытки", а также одна "внесудебная казнь".

При этом участники миссии указывают, что проводили исследования удаленно, на основе опросов и мониторинга с территории Украины, поскольку "не имели доступа" в Крым.

В свою очередь, глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов заявил, что недопустимо делать выводы о состоянии прав человека в Крыму, не спросив мнения самих крымчан и даже не побывав на полуострове.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 9 )

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arman.2016 (Посетители) Сегодня, 10:51
Даа позиций меняються в хорошую сторону.
А по началу позиций были другие у всех.
Браво Владимиру Однополярного мира не бывает
 
-1
  • nadiuna
 Не поддерживаю Поддерживаю
RED SUN (Посетители) Сегодня, 10:48
tag_92,
Воздержатся было бы целесообразнее и дальновиднее... Все же отношение между Казахстаном и Украиной дружеские.

Это да, но Украина далеко, а эти вон, под боком. Зачем их злить?! Мы же не хотим, что бы в один прекрасный день, проснувшись, не досчитались части нашей территории... lol
 
-1
  • nadiuna
 Не поддерживаю Поддерживаю
tag_92 (Посетители) Сегодня, 10:44
Цитата: RED SUN
Ну дык, было бы странно если бы наша страна подержала бы санкции, учитывая как тесно эконмический мы связаны с северным соседом. В политике не бывает дружбы, лишь эконмическая или военная целесообразность.

Воздержатся было бы целесообразнее и дальновиднее... Все же отношение между Казахстаном и Украиной дружеские.

Жарко очень...может шапку снять!?
 
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  • Mestnyi
 Lesnik (Посетители) Сегодня, 10:31
А что на этот счет скажет Мишико-галстук? Интересно услышать мнение этого великого деятеля.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Lesnik
 Trykster (Посетители) Сегодня, 09:37
Цитата: aQunwysh Atshybaiuly
До этого ни-ни.

Восток дело тонкое Quwаня. lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • arelav_74
  • Союз
  • arman.2016
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 09:28
Казахстан - единственный раз поддержала Россию, насчет Крыма. До этого ни-ни. Так что это единичный случай
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • arelav_74
  • кукла
  • Lesnik
  • Союз
  • Mestnyi
  • nadiuna
 Bamb00k (Посетители) Сегодня, 09:27
При этом участники миссии указывают, что проводили исследования удаленно, на основе опросов и мониторинга с территории Украины

"Ставлю диагноз и лечу по фотографии..." lol
 
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RED SUN (Посетители) Сегодня, 09:14
Казахстан выступил против антироссийской резолюции ООН
Ну дык, было бы странно если бы наша страна подержала бы санкции, учитывая как тесно эконмический мы связаны с северным соседом. В политике не бывает дружбы, лишь эконмическая или военная целесообразность.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • arelav_74
  • Mestnyi
  • BV
 Trykster (Посетители) Сегодня, 09:08
Достойно нашей страны и руководства. bravo
 
 

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