Казахстан выступил против антироссийской резолюции ООН

Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, в которой содержится осуждение и непризнание "временной оккупации Россией части территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополя", передает РИА Новости.
Документ был предложен к принятию Украиной в соавторстве с 30 государствами. В итоге за него проголосовали делегации 70 стран. Еще 76 воздержались. И 26 высказались против.
Среди тех, кто поддержал инициативу, - большинство европейских стран и США, а также Грузия. Против выступили Россия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Беларусь, Куба, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, ЮАР и другие. Многие страны Ближнего Востока и Севера Африки (Египет, ОАЭ, Оман), а также Латинской Америки (Бразилия, Сальвадор, Чили) воздержались.
В документе Россию "настоятельно призывают" выполнить 12 рекомендаций, чтобы "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма".
На заседании ООН выступил заместитель министра украинского МИД Сергей Кислица. Он заявил, что ситуация на полуострове "продолжает ухудшаться" и "люди живут в страхе, что их назовут экстремистами, террористами или украинскими шпионами и посадят в тюрьму". Дипломат также назвал документ "дипломатическим, политическим и законным механизмом, которым Украина обеспечивает выполнение своих обязательств".
Представитель России Анатолий Викторов в ответ раскритиковал позицию украинских властей. По его мнению, Киев стремится решить свои политические цели с помощью этого проекта резолюции. "Главная цель очевидна - речь идет не о заботе о правах человека, а об одном из звеньев в цепи отчаянных усилий Украины попытаться любыми путями изменить статус Крыма", - сказал он.
В сентябре ООН обвинила Россию в нарушении прав человека и международного права в Крыму. Организация назвала полуостров "оккупированной территорией".
В докладе мониторинговой миссии, в частности, говорится, что права человека в Крыму массово нарушались после его присоединения к России, в том числе украинскими и российскими властями. В тексте утверждается, что на полуострове были зафиксированы такие нарушения, как "жестокое обращение", "пытки", а также одна "внесудебная казнь".
При этом участники миссии указывают, что проводили исследования удаленно, на основе опросов и мониторинга с территории Украины, поскольку "не имели доступа" в Крым.
В свою очередь, глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов заявил, что недопустимо делать выводы о состоянии прав человека в Крыму, не спросив мнения самих крымчан и даже не побывав на полуострове.
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