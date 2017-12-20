Профессии будущего: Как можно будет хорошо зарабатывать в Казахстане через 10 лет

Совершенствование технологий в мире приводит к тому, что на рынке труда возникает потребность в специалистах нового профиля. Корреспондент Tengrinews.kz поговорил с HR-специалистами и попросил их оценить, насколько данная тенденция касается и Казахстана и какие профессии станут массовыми в РК через десять лет.



Основываясь на данных собственного исследования, в компании HeadHunter составили список из 15 профессий, которые в недалеком будущем станут востребованы на рынке России. В него вошли такие профессии, как биоинженер, инженер по возобновляемой энергии, проектировщик "умной" среды, специалист по робототехнике, специалист по кибербезопасности, специалист по альтернативной энергетике, нейропсихолог, биоинформатик, программист/разработчик, инженер-проектировщик, инженер 3D-печати, специалист по генной инженерии, дизайнер виртуальной реальности, архитектор виртуальной реальности и биофармаколог.



В рекрутинговой компании Antal Kazakhstan считают, что проведенное исследование актуально и для Казахстана.



"Развитие технологий повлечет за собой появление примерно одних и тех же новых профессий во всех странах. Однако очень вероятно, что не все профессии будущего появятся уже через десять лет, какие-то могут появиться раньше, например дизайнер виртуальной реальности, а другие - немного позже", - пояснила руководитель рекрутинговой компании Antal в Казахстане Анна Ковинская.



Она также отметила, что через десять лет будут по-прежнему востребованы бизнес-аналитики, финансисты, так как компании хотят как можно лучше понимать, куда они вкладывают деньги и какую отдачу им это принесет. Будет становиться больше фрилансеров, проектных менеджеров. Как можно догадаться, не останутся без работы и IT-специалисты.



"Нужно будет развивать все большее число высокотехнологичных проектов, поэтому специалисты из IT-сферы будут пользоваться спросом у работодателей из самых разных отраслей. Все, что связано с IT и digital, - это уже профессии будущего, многих из которых еще 10-20 лет назад просто не существовало. Работодателям всегда будут нужны сотрудники, глубоко знающие свою индустрию и профессиональную область, опытные и при этом готовые учиться. В краткосрочной перспективе будут появляться какие-то небольшие тренды, отражающие ситуацию в экономике и в стране. Например, принятие тех или иных законов может повлиять на востребованность определенных специалистов", - рассказывает Ковинская.



В свою очередь, в компании HeadHunter Казахстан уверены, что в будущем сохранится востребованность таких массовых на сегодня специализаций, как менеджеры по продажам, административный персонал, бухгалтера и IT-специалисты. Вместе с тем в компании не исключают, что появятся и совершенно новые профессии.



"Однако информационные технологии набирают обороты и активно проникают во все сферы жизни человека, облегчая процессы работы и улучшая сервисы, поэтому, на наш взгляд, в ближайшем будущем не исключено появление новых профессий на стыке различных областей. Весьма возможно, что IT-медики, строители "умных" дорог, проектировщики медицинских роботов, цифровые лингвисты, генетические консультанты, игропрактики - специальности недалекого будущего. И эта тенденция - отражение не только цифровизации общества, но и в целом направления мультифункциональности в структуре спроса", - говорят в компании.



Сколько будут получать специалисты будущего



Что касается зарплат, то, по словам Анны Ковинской, зарплаты специалистов будущего будут выше рынка, как у всех востребованных специалистов.



"Сейчас нет возможности набрать опыт по профессии, которой даже не существует, поэтому до тех пор, пока не вырастет первое поколение опытных специалистов, пока профессия из разряда редкой не перейдет в разряд более распространенных, такие специалисты будут высоко цениться на рынке. Все компании делятся на два лагеря: на тех, кто хочет нанимать уже сформировавшихся специалистов с опытом, чтобы не тратить время на обучение сотрудников, и тех, кто готов нанимать молодых специалистов, вкладываться в них. И, в случае с новыми профессиями, компаниям просто придется пойти по второму пути, так как опыт в новых профессиях будет нарабатываться уже на практике. А это значит, что на первый план выйдут компетенции соискателей, работодателям важно будет привлечь активных, инициативных, гибких, мобильных, готовых учиться и предлагать новые идеи сотрудников", - предрекает руководитель рекрутинговой компании Antal в Казахстане.