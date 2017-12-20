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Названы самые ненадежные пароли 2017 года

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:02
Названы самые ненадежные пароли 2017 года
Фото: China Daily / Reuters
Компания SplashData опубликовала свой ежегодный рейтинг 100 самых ненадежных паролей года. Об этом сообщает CSO.

Для составления рейтинга специалисты SplashData проанализировали около пяти миллионов паролей, взломанных в 2017 году. В четвертый раз подряд первое место в рейтинге занимает пароль 123456. На втором месте расположился password («пароль»), а третья позиция досталась 12345678.

Отмечается, что в этом году пользователи стали массово устанавливать пароли, которые были связаны с киноэпопеей «Звездные войны». «Хотя новый эпизод саги и может стать фантастическим продолжением киноэпопеи, пароль starwars ("звездные войны") использовать опасно. Хакеры используют слова и термины из поп-культуры и взламывают аккаунты, поскольку понимают, что люди пользуются подобными легко запоминающимися словами», — сказал руководитель SplashData Морган Слейн.

В январе специалисты из компании Keeper Security выяснили, что самым популярным в мире паролем вновь стала комбинация «123456». Эксперты проанализировали данные крупных утечек данных, произошедших в 2016 году. Оказалось, что пароль «123456» используют около 17 процентов интернет-пользователей.
Источник: lenta.ru
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