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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане изымают с прилавков американские продукты с ГМО

Просмотров:652 Опубликовано: Сегодня, 12:25
В Казахстане изымают с прилавков американские продукты с ГМО
© Sputnik
АСТАНА, 20 дек — Sputnik. Продукты питания с повышенным содержанием генетически модифицированных сои и кукурузы производства США выявлены в Казахстане, сообщает пресс-служба комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения республики.

Принимаются меры по выявлению и изъятию из оборота смеси для блинов, оладьев и вафлей Pancake&Waffle MIX Shop Rite, панировочных сухарей с сыром Bread Crumbs ITALIAN STYLE with Shop Rite и Bread Crumbs PLAIN Shop Rite производителя Уэйкфэрн Фуд Корп, Елизабет, Нью Джерси. Также изъяты из оборота сухие завтраки Kelloyy's Fan Pak производителя Kellog Company и лапша быстрого приготовления трех видов, как Maruchan Ramen Noodle Soup Oriental flavor, Maruchan Ramen Noodle Soup Shrimp flavor и Maruchan Ramen Chicken Tortilla flavor производителя IRVINE.

Отмечается, что содержание генетически модифицированных сои и кукурузы превышает допустимую норму в продуктах в количестве от 1,1 до 38,7%.

"При этом на потребительской упаковке отсутствует информация о содержании в указанных продукциях генно-модифицированных ингредиентов", — отмечают в ведомстве.

Данные продукты были выявлены в ходе проведения мониторинга безопасности продукции при контрольном закупе в супермаркетах "Рамстор" и Galmart в Астане. Теперь эти товары будут искать и изымать по всему Казахстану.

В комитете подчеркивают, что в соответствии со статьей 6 Закона "О защите прав потребителей" ведомство обязано информировать потребителей о выявлении пищевой продукции, представляющей риск для здоровья и жизни человека.

Допустимая норма содержания ГМО в пищевых продуктах составляет не более 0,9%. В соответствии с установленными требованиями, в том числе международными пищевыми стандартами Кодекс Алиментариус (Пищевой кодекс — прим. ред.), пищевая продукция с содержанием ГМО более 0,9% подлежит обязательной маркировке.
Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 16 )

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Armans (Посетители) Сегодня, 16:54
Скажите диабетикам, что ГМО это вредно, ведь инсулин это 100% ГМО. Ну и вообще отношение к ГМО, это такой тест на идиотизм, наше министерство этот тест не прошло
 
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  • Mestnyi
  • karl
  • Trykster
 Lesnik (Посетители) Сегодня, 14:43
Не забудьте отправить всё это непотребство обратно в сшп. Пусть сами жруть.
 
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Ёж (Посетители) Сегодня, 14:26
Цитата: saktau
Горят ГМО нет только в Северной Корее.

Но у них есть баллистические ракеты.
 
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  • saktau
 ОбывателЬ (Посетители) Сегодня, 14:16
ГМО наверно опасны, но не опасней пыли с открытого уранового рудника, не опасней газов что сочатся из тысячи скважин на территории области, не опасней даже миллионов пакетов и прочего пластика которым усеяна наша степь. Пластик который сотни тысяч жителей региона выкидывает из окон машин он под воздействием солнечных лучей и ветра измельчается, а затем мы все дышим этой пластиковой пылью.
И уже точно не опасней выбросов с КазАзота...
 
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  • karl
 Ёж (Посетители) Сегодня, 14:13
Цитата: karl
фарм компании запятнали себя неблаговидными делами

Эти фарм компании также заточены на уничтожение населения третьих стран.
Цитата: karl
кому теперь доверять и верить.

Не верь, не бойся, не проси.
 
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karl (Посетители) Сегодня, 14:02
Цитата: Мустафа
Это точно, плюс весьма сомнительные прививки!

Вакцины сомнительного происхождения фарм компании запятнали себя неблаговидными делами кому теперь доверять и верить.
 
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  • karl
 Мустафа (Посетители) Сегодня, 13:57
Цитата: Ёж
Ни для кого не секрет, что уничтожение населения третьих стран ведется именно таким незамысловатым образом. Им нужны очищенные от биомассы территории.

Это точно, плюс весьма сомнительные прививки!
 
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  • Мустафа
  • OpOp
  • sashall
 saktau (Посетители) Сегодня, 13:40
RED SUN,
Ну то что имея огород ты избежишь ГМО это тоже не факт. Семена овощей и фруктов которые ты купишь уже ГМО. А если хочешь чистые семена придется сходить в банк семян. Так что ГМО плотно вошло в нашу жизнь и привыкать придется к этому слову всем нам

Люди я смотрю у Вас у всех поверхностные знания о ГМО. ГМО уже здесь сейчас. Вы посмотрите на яблоки без паразитов ( в яблоке содержится геном скорпиона чтобы отпугивать паразитов). Вы посмотрите на картошки ровные без паразитов. Бананы мандарины. Даже если вы заведете огород вы не избежите ГМО.
 
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  • master_kz
  • Союз
  • Ёж
  • кукла
  • Mestnyi
 karl (Посетители) Сегодня, 13:10
Проснулись наши бонзы lol с добрым утром бывшие товарищи и нынешним господам салам. Где вы были когда насыщали рынок страны тихим ядом question удивляетесь теперь откуда столько онкологии. Своё надо растить и потреблять иначе нам удачи не видать. Выводите свои денежки из американских хранилищ работайте на страну хватит уже заднюю часть буржуям mmmm .
 
-2
  • Союз
  • Ёж
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  • leo529
  • Quwanysh Atshybaiuly
  • Taidan
 RED SUN (Посетители) Сегодня, 13:03
Хотите чистой и здоровой еды?! Заведите свое хозяйство! Если же не представляете себя с тяпкой в огороде, уж извольте, жрите ГМО. Особенно смешат люди, которые курят по пол пачки в день но боится отравится едой с ГМО добавками lol
 
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