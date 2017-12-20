В Казахстане изымают с прилавков американские продукты с ГМО

АСТАНА, 20 дек — Sputnik. Продукты питания с повышенным содержанием генетически модифицированных сои и кукурузы производства США выявлены в Казахстане, сообщает пресс-служба комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения республики.



Принимаются меры по выявлению и изъятию из оборота смеси для блинов, оладьев и вафлей Pancake&Waffle MIX Shop Rite, панировочных сухарей с сыром Bread Crumbs ITALIAN STYLE with Shop Rite и Bread Crumbs PLAIN Shop Rite производителя Уэйкфэрн Фуд Корп, Елизабет, Нью Джерси. Также изъяты из оборота сухие завтраки Kelloyy's Fan Pak производителя Kellog Company и лапша быстрого приготовления трех видов, как Maruchan Ramen Noodle Soup Oriental flavor, Maruchan Ramen Noodle Soup Shrimp flavor и Maruchan Ramen Chicken Tortilla flavor производителя IRVINE.



Отмечается, что содержание генетически модифицированных сои и кукурузы превышает допустимую норму в продуктах в количестве от 1,1 до 38,7%.



"При этом на потребительской упаковке отсутствует информация о содержании в указанных продукциях генно-модифицированных ингредиентов", — отмечают в ведомстве.



Данные продукты были выявлены в ходе проведения мониторинга безопасности продукции при контрольном закупе в супермаркетах "Рамстор" и Galmart в Астане. Теперь эти товары будут искать и изымать по всему Казахстану.



В комитете подчеркивают, что в соответствии со статьей 6 Закона "О защите прав потребителей" ведомство обязано информировать потребителей о выявлении пищевой продукции, представляющей риск для здоровья и жизни человека.



Допустимая норма содержания ГМО в пищевых продуктах составляет не более 0,9%. В соответствии с установленными требованиями, в том числе международными пищевыми стандартами Кодекс Алиментариус (Пищевой кодекс — прим. ред.), пищевая продукция с содержанием ГМО более 0,9% подлежит обязательной маркировке.