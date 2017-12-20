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О чем договорились Мухамедиулы и Эрнст

Просмотров:400 Опубликовано: Сегодня, 13:34
О чем договорились Мухамедиулы и Эрнст
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19 декабря в рамках прошедших в Москве переговоров между министром культуры и спорта РК Арыстанбеком Мухамедиулы и генеральным директором АО "Первый канал" Константином Эрнстом было подписано соглашение о сотрудничестве в области развития индустрии кино и телевидения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта Казахстана.

"Мы намерены укреплять двусторонние связи в области культуры, придавая при этом особое значение, которое вносит индустрия кино и телевидения в развитие международного сотрудничества. Достигнутые нами сегодня возможности перспективны и интересны. В последние годы у нас был хороший опыт работы - национальная киностудия "Казахфильм" выпускала совместную продукцию со своими российскими партнерами. А недавний проект "28 Панфиловцев" был очень положительно воспринят зрителями обеих стран, став лучшим фильмом года в России. Но теперь мы сможем создавать совместные проекты которые будут идти не только в кинопрокате, но также в эфире "Первого канала", который имеет многомилиионную аудиторию по всему миру", - подчеркнул министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы.

Гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст отметил, что в целях укрепления культурно-информационных связей между двумя странами, стороны договорились создавать благоприятные условия для развития совместного производства и трансляции кино и телепродукции.

"Мы договорились оказывать содействие в финансировании совместных проектов в области кино и телевидения. И первыми такими проектами станут два сериала. Первый будет посвящен истории возникновения в Алма-Ате легендарной Центральной объединенной киностудии в период Великой Отечественной войны. А второй проект, будет посвящен предстоящему юбилею столицы Казахстана и в необычной форме расскажет как из скромного и провинциального Целинограда она превратилась в сияющую огнями Астану", - сказал Эрнст.

Напомним, ранее в Астане Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наградил Константина Эрнста орденом "Достык" II степени.
Источник: Tengrinews.kz
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