Глава "АрселорМиттал Темиртау" рассказал о проблемах после забастовки

Глава АО "АрселорМиттал Темиртау" Парамжит Калон прокомментировал недавнюю забастовку рабочих на шахтах в Карагандинской области. По его словам, из-за этих событий компании не удастся достичь установленных показателей, пишет РИА Новости.



«В этом году нашей целью было произвести 4,2 миллиона тонн твердой стали и добыть свыше 10,5 миллиона тонн рядового угля, и мы уверенно шли к этой цели. В связи с произошедшими событиями нам не удастся ее достичь”, - заявил гендиректор АМТ Парамжит Калон.



Он отметил, что переговоры с инвесторами для компании были очень сложными из-за текущей обстановки.



«Но мне удалось убедить его в том, что, даже несмотря на подрыв экономической ситуации в АО "АрселорМиттал Темиртау", мы готовы и дальше работать на максимуме наших возможностей, чтобы вывести компанию на получение финансовой прибыли и тем самым улучшить благосостояние как самих работников и их семей, так и всей компании в целом", - подчеркнул глава компании.



"Сейчас нам всем нужно сосредоточиться на работе и выйти на те параметры, которые мы достигали в течение этого года, и после выправления ситуации начинать ускорять обороты для достижения нашей долгосрочной задачи по производству 5 миллионов тонн стали", - заявил он.



Напомним, около 200 работников четырех шахт угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» 11 декабря после окончания смены отказались покидать свои рабочие места. На переговоры с рабочими вышли представители компании.



Позже инициативу бастующих поддержали еще четыре шахты компании. В итоге все восемь шахт остановились. Шахтеры выдвинули ряд требований, в числе которых увеличение зарплаты и снижение пенсионного возраста.



Забастовка прекратилась ночью 15 декабря. Все шахтеры вышли на поверхность. Работодатель согласился на повышение заработной платы всем подземным работникам на 30%. Им также обещают выплатить единовременную премию в размере оклада.



Окончательный размер заработной платы рабочих будет определен в ходе переговоров.