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Глава "АрселорМиттал Темиртау" рассказал о проблемах после забастовки

Просмотров:513 Опубликовано: Сегодня, 14:22
Глава "АрселорМиттал Темиртау" рассказал о проблемах после забастовки
Фото: open4business.com.ua
Глава АО "АрселорМиттал Темиртау" Парамжит Калон прокомментировал недавнюю забастовку рабочих на шахтах в Карагандинской области. По его словам, из-за этих событий компании не удастся достичь установленных показателей, пишет РИА Новости.

«В этом году нашей целью было произвести 4,2 миллиона тонн твердой стали и добыть свыше 10,5 миллиона тонн рядового угля, и мы уверенно шли к этой цели. В связи с произошедшими событиями нам не удастся ее достичь”, - заявил гендиректор АМТ Парамжит Калон.

Он отметил, что переговоры с инвесторами для компании были очень сложными из-за текущей обстановки.

«Но мне удалось убедить его в том, что, даже несмотря на подрыв экономической ситуации в АО "АрселорМиттал Темиртау", мы готовы и дальше работать на максимуме наших возможностей, чтобы вывести компанию на получение финансовой прибыли и тем самым улучшить благосостояние как самих работников и их семей, так и всей компании в целом", - подчеркнул глава компании.

"Сейчас нам всем нужно сосредоточиться на работе и выйти на те параметры, которые мы достигали в течение этого года, и после выправления ситуации начинать ускорять обороты для достижения нашей долгосрочной задачи по производству 5 миллионов тонн стали", - заявил он.

Напомним, около 200 работников четырех шахт угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» 11 декабря после окончания смены отказались покидать свои рабочие места. На переговоры с рабочими вышли представители компании.

Позже инициативу бастующих поддержали еще четыре шахты компании. В итоге все восемь шахт остановились. Шахтеры выдвинули ряд требований, в числе которых увеличение зарплаты и снижение пенсионного возраста.

Забастовка прекратилась ночью 15 декабря. Все шахтеры вышли на поверхность. Работодатель согласился на повышение заработной платы всем подземным работникам на 30%. Им также обещают выплатить единовременную премию в размере оклада.

Окончательный размер заработной платы рабочих будет определен в ходе переговоров.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 4 )

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  • Mestnyi
  • Lesnik
 Швейк (Посетители) Сегодня, 17:08
Lesnik,
Похоже что некоторых 1917-й так ничему и не научил stena
 
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  • Mestnyi
 Lesnik (Посетители) Сегодня, 16:56
Швейк,
КапитализЬм, будь он неладен. Здесь рабочие будут под гнетом всегда.
 
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 16:45
Ёж,
Вот интересно, от этих не достигнутых "установленных показателей" (если бы их достигли) простому работяге хоть на лишнюю корочку хлеба что-то перепало бы? Нет? И почему я не удивлён? dada

ЗЫ. Рабовладельцы Хозяева компании никогда не выкуривают, что простой рабочий - НАЁМНИК, он от ваших показателей нихрена не имеет, в отличие от вас, хозяйчики. Вам все мечтается где-то надыбать бессловесного и бесправного биоробота, которому платили бы 3 коп, а он бы вам выдавал при этом две нормы в смену. huh
 
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  • zhanino
  • Xoxma80
  • Trykster
  • Швейк
  • Краснов
 Ёж (Посетители) Сегодня, 14:41
Не забывай, индус, на чьем горбе ты заезжаешь в рай.
 
 

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