Онлайн за 20 минут: процедуру регистрации авто могут сократить в Казахстане

Зарегистрировать автомобиль в Казахстане можно будет за 20 минут. Об этом в ходе заседания правительства заявил глава НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Аблайхан Оспанов, передает корреспондент Today.kz.



"Совместно с МВД мы проработали возможность оптимизации процедуры регистрации транспортных средств. Мы планируем полностью на электронный формат перевести осуществление сделки: провести все необходимые проверки, возможность выбора госномера, оплаты. Гражданину лишь останется с приехать в спецЦОН (либо в дальнейшем - в конкурентную среду), осуществить сверку агрегата и забрать уже готовые документы и техпаспорт. В целом процесс перерегистрации автотранспорта может занять не более 20 минут", - пояснил Оспанов.

По словам главы госкорпорации, сейчас также обсуждается возможность получения документов на автомобиль через "Казпочту".



По информации пресс-службы "Правительства для граждан", такое нововведение запланировано на 2019 год.