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Более полумиллиона казахстанцев не смогут выехать за границу на Новый год

Просмотров:182 Опубликовано: Сегодня, 17:01
Более полумиллиона казахстанцев не смогут выехать за границу на Новый год
Фото из открытых источников
Более полумиллиона человек не смогут покинуть пределы Казахстана из-за долгов, передает МИА «Казинформ».

«По состоянию на 13 декабря 2017 года выставлено 690 529 временных ограничений на выезд за пределы Казахстана», - сообщили в департаменте по исполнению судебных актов Министерства юстиции РК.

Минюст совместно с АО «Казпочта» предлагает должникам возможность оплаты задолженности через кассовые службы и терминалы, расположенные в пунктах пропуска через государственную границу и общественных местах.

Сервис по приему оплаты с автоматической отменой мер запущен с 15 мая. Снятие временного ограничения производится в течение 30 минут. При этом в ведомстве уточняют, что моментальное снятие запрета производится только по ограничениям, выставленным после 1 июля 2015 года и находящихся на исполнении у судебных исполнителей. В остальных случаях необходимо предоставить подтверждающие документы об оплате долга судебному исполнителю.

Также с 10 июня появилась возможность оплаты задолженности с помощью мобильных приложений на базе iOS и Android. Для получения сведений о задолженности, достаточно ввести в качестве идентификатора свой ИИН или сообщить его работнику кассового отделения.

Исключение составляют задолженности по периодическим взысканиям (взыскание алиментов и возмещения вреда), а также требования исполнительного документа неимущественного характера (принуждение, обязание, вселение, выселение).

По закону, запрет на выезд гражданам Казахстана налагается в случае задолженности в размере 20 МРП (1 МРП = 2 269 тенге). На сегодняшний день через АО «Казпочта» оплачено долгов на сумму 24 391 725 тенге.
Источник: inform.kz
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Комментарии ( 2 )

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Lesnik (Посетители) Сегодня, 18:09
А почему эти 500 тысяч не могут выехать? Из-за неуплаты долгов? А что им мешает выплатить долги? Безденежье. Решать вопрос безденежья населения кто должен? Уповаем на бога..
 
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 17:11
Однажды три друга-охотника жили,
Одежды у каждого - некуда деть!
Поэтому двое раздетыми были,
А третьему нечего было надеть (с) crazy

ЗЫ. Остальные 17.5 млн казахстанцев никуда не поедут ввиду непрекращающихся романсов от финансов. dada
 
 

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