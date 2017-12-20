Более полумиллиона казахстанцев не смогут выехать за границу на Новый год

Более полумиллиона человек не смогут покинуть пределы Казахстана из-за долгов, передает МИА «Казинформ».
«По состоянию на 13 декабря 2017 года выставлено 690 529 временных ограничений на выезд за пределы Казахстана», - сообщили в департаменте по исполнению судебных актов Министерства юстиции РК.
Минюст совместно с АО «Казпочта» предлагает должникам возможность оплаты задолженности через кассовые службы и терминалы, расположенные в пунктах пропуска через государственную границу и общественных местах.
Сервис по приему оплаты с автоматической отменой мер запущен с 15 мая. Снятие временного ограничения производится в течение 30 минут. При этом в ведомстве уточняют, что моментальное снятие запрета производится только по ограничениям, выставленным после 1 июля 2015 года и находящихся на исполнении у судебных исполнителей. В остальных случаях необходимо предоставить подтверждающие документы об оплате долга судебному исполнителю.
Также с 10 июня появилась возможность оплаты задолженности с помощью мобильных приложений на базе iOS и Android. Для получения сведений о задолженности, достаточно ввести в качестве идентификатора свой ИИН или сообщить его работнику кассового отделения.
Исключение составляют задолженности по периодическим взысканиям (взыскание алиментов и возмещения вреда), а также требования исполнительного документа неимущественного характера (принуждение, обязание, вселение, выселение).
По закону, запрет на выезд гражданам Казахстана налагается в случае задолженности в размере 20 МРП (1 МРП = 2 269 тенге). На сегодняшний день через АО «Казпочта» оплачено долгов на сумму 24 391 725 тенге.
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