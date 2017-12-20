Дуйсенова: будут наказаны лица, представившие сведения о зарплате шахтеров

АСТАНА, 20 дек — Sputnik. Служебное расследование выяснит, почему данные министра труда и социальной защиты населения Тамары Дуйсеновой о зарплате шахтеров отличаются от сведений самих шахтеров.



"Мы вам всегда озвучиваем официальную информацию, представляемую уполномоченным органом или непосредственно предприятием. Информация, которую я вам сообщила, была официальной информацией, которая была получена от главного инспектора труда Карагандинской области", — сказал Дуйсенова журналистам.



По ее словам, главная инспекция труда в свою очередь работает с предприятием перед тем, как представить информацию такого рода.



"В этой связи сейчас идет служебное расследование о том, кто какую информацию представил и по результатам этого служебного расследования будут, конечно, наказаны лица, представившие эту информацию. Сейчас расследование ведется, и по окончании скажем", — добавил министр.



Ранее Дуйсенова сообщила, что сотрудники ремонтных бригад "АрселорМиттал Темиртау" получают как минимум 208 тысяч тенге, а в шахтах, где идет добыча, минимальная заработная плата составляет 326 тысяч тенге. В ответ шахтеры выложили в социальные сети данные по своим зарплатам, заявив, что не получают сумм, которые озвучила министр.



11 декабря работники четырех шахт угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" после окончания смены отказались покинуть свои рабочие места. Шахтеры выдвинули ряд требований, в числе которых увеличение зарплаты на 100% и снижение пенсионного возраста. 14 декабря суд Шахтинска постановил приостановить забастовку, а ночью 15 декабря все шахтеры поднялись на поверхность.