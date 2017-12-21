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Сколько выделили на химическую кастрацию педофилов в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:37
Сколько выделили на химическую кастрацию педофилов в Казахстане
Иллюстративное фото с сайта unsplash.com
На проведение медицинскими организациями мероприятий, снижающих половое влечение, на основании решений судов в 2018 году выделят 9,629 миллиона тенге. Об этом говорится в постановлении правительства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Средства распределят областным бюджетам и бюджетам городов Астаны и Алматы. Стоит отметить, что больше всего средств выделят в Карагандинскую область - 1,936 миллиона тенге.

Сколько выделили на химическую кастрацию педофилов в Казахстане


Ранее депутат Мажилиса Загипа Балиева сообщила, что если сравнить итоги девяти месяцев 2017 года с аналогичным периодом 2016 года, то, по данным Комитета по правовой статистике и спецучетам Генпрокуратуры, произошел значительный рост преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, таких как изнасилования, со 100 случаев до 133. Рост на 33 процента.

"В 2016 году от рук насильников в Казахстане пострадало более 180 детей. И хотя это меньше, чем в 2015 году, факт остается фактом - педофилия в стране процветает", - завила Балиева в депутатском запросе на имя премьер-министра Бакытжана Сагинтаева.

Она напомнила, что с 2018 года вводится в действие норма, разрешающая химическую кастрацию педофилов.

"Насколько подготовлены учреждения системы здравоохранения и уголовно-исполнительной системы? Если в местах лишения свободы этот вопрос еще можно как-то решить, то как быть с теми насильниками, которые отбыли наказание и вышли и к которым применены другие формы наказания", - спросила депутат.

Балиева попросила правительство подробно описать реализацию данной нормы.
Источник: Tengrinews.kz
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