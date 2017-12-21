Эта проблема с длинной бородой – Назарбаева о "серых" спутниковых тарелках в РК

Депутат Сената Парламента РК Дарига Назарбаева в ходе пленарного заседания палаты поинтересовалась у министра информации и коммуникаций Даурена Абаева о мерах по борьбе с "серыми" спутниковыми тарелками и об инциденте, связанном с возможным прекращением ретрансляции нескольких российских телеканалов, передает корреспондент Today.kz.



"Не так давно наш комитет озвучивал запрос по OTAU TV, но ответ мы еще не получили. Я думаю, было бы интересно нам послушать ответ из первых уст здесь. И второй момент - нам недавно стало известно, что компания Caspio HD, которой были отданы абоненты OTAU TV, получила в управление или готовит к приватизации приемо-передающую станцию "Казтелерадио" в Уральске. Эта та станция, через которую мы получаем сигналы всех зарубежных каналов. В интересах национальной безопасности данный шаг, и с вашей точки зрения, является ли правильным? Второй вопрос - как обстоят дела с пиратскими тарелками во всех приграничных регионах нашей страны? Этот вопрос с очень длинной бородой. И что мешает, наконец, ее раз и навсегда решить и покончить с пиратством в информационной сфере", - спросила Дарига Назарбаева.

Также сенатор поинтересовалась инцидентом, который был связан с отключением российских каналов в Казахстане.



Министр в ответ сообщил, что на сейчас не планируется делать базовый пакет каналов OTAU TV платным, однако существует проблема убыточности полного пакета телепередач.



"OTAU TV состоит из двух пакетов - базовый и полный пакеты. Базовый пакет включает отечественные телеканалы и состоит порядка из 60 телеканалов, и распространяется бесплатно. Пользователями базового пакета являются порядка миллиона семей в Казахстане. Это крупный социальный проект и никакой речи о том, чтобы сделать его платным, не идет. Второй пакет - полный. Он включает в себя где-то 130 каналов. Сюда входит большинство иностранных телеканалов, которые пользуются популярностью. Полный пакет в Казахстане для "Казтелерадио" является убыточным. Потому что за иностранную телепродукцию надо платить в долларах. А все контракты были заключены до девальвации. Сейчас общий убыток "Казтелерадио" по итогам 2016 года 500 миллионов тенге, из них где-то 60-70 процентов - это как раз платный контент", - рассказал Даурен Абаев.



Он также сообщил, что сейчас рассматривается вариант закрытия платного контента, и подчеркнул, что "ни о какой продаже, ни о какой передаче пакета речи не идет".



Что касается закрытия российских каналов, глава профильного ведомства сообщил, что по этому вопросу в январе-феврале 2018 года намечены консультации с коллегами из России. До этого российские каналы не будут отключать.



Кроме того, по словам министра, этот вопрос в большей степени связан с экономическими аспектами - некоторые российские телеканалы поднимают тарифы для показа на территории Казахстана.



"К примеру, телеканал "Россия Культура", поднимает тариф. У наших частных кабельных операторов есть право отказаться от этого канала. Вопрос только в экономической плоскости, они поднимают тариф, наши смотрят на рейтинги этого телеканала и принимают решение об отключении. Но, учитывая взаимоотношения между нашими странами, учитывая определенную чувствительность этого вопроса, мы приняли решение провести определенные консультации и после этого прийти к единому какому-то знаменателю. Речь о том, что мы закрываем российские телеканалы на территории Казахстана, конечно, не стоит", - добавил Абаев.



Что касается "серых" тарелок, то по информации министра, законопроект с поправками по вопросам информации и коммуникаций должен решить часть проблем в этой сфере.



"Это большая проблема и она опять же упирается в платный пакет OTAU TV, в том числе имеет косвенное отношение. Около 600 тысяч семей в Казахстане пользуются так называемыми "серыми" тарелками, это означает, что около 600 тысяч семей не смотрят казахстанские каналы и находятся вне информационного поля Казахстана. Как раз в этом законопроекте мы выводим в правовое поле распространителей "серых" тарелок. Граждане, которые уже установили "серые" тарелки - к ним никакого административного воздействия применяться не будет, оно будет применяться только в отношении распространителей", - подчеркнул министр.



По его словам, оплата за такие спутниковые тарелки производится через Qiwi-кошелек или офшорные компании, поэтому сейчас они находятся вне правового поля. Абонентская плата, по данным МИК РК, составляет около двух тысяч тенге в год.