Парламент Казахстана принял закон о СМИ

АСТАНА, 21 дек — Sputnik. Депутаты сената на пленарном заседании в четверг приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам информации и коммуникаций".



Как утверждают разработчики документа, закон направлен на обеспечение правового регулирования общественных отношений в области средств массовой информации, телерадиовещания, информатизации и связи, информационной безопасности.



По данным комитета по социально-культурному развитию и науке сената, в ходе работы над законопроектом депутаты внесли поправки, направленные на уточнение отдельных норм и улучшение содержания документа.



"В частности, в кодекс об административных правонарушениях в части "смягчение ответственности за нарушение порядка объявления выходных данных" (отмена штрафа); исключения компетенции территориальных подразделений, осуществляющих контроль за соблюдением законодательства РК в области СМИ", — указывается в заключении.



Кроме того, поправки предусмотрены в законе "О СМИ" в части конкретизации случаев, при которых СМИ не требуется получение согласия гражданина на публикацию изображения.



Также поправки касаются уточнения порядка распространения и передачи опровержения в случаях закрытия теле-, радиопрограммы; сокращения срока предоставления ответа обладателями информации на запросы СМИ по вопросам, не входящим в официальные сообщения, с 15 календарных дней до 7 рабочих дней; уточнения сроков публикации или передачи ответа гражданина в СМИ; установления обязанностей уполномоченных государственных органов по предоставлению СМИ официальных сообщений о текущей ситуации при нарушении условий жизнедеятельности населения в течение трех часов с момента наступления события.



Вместе с тем предусматриваются изменения и дополнения в закон "О рекламе" в части определения объема размещаемой рекламы на теле-, радиоканалах на казахском, русском и других языках; в закон "О телерадиовещании" по вопросам: ретрансляции теле-, радиоканалов, теле-, радиопрограмм; совершенствования процедур перехода на цифровое эфирное телерадиовещание посредством введения поэтапного перехода по готовности регионов; в законы "О связи", "Об органах национальной безопасности", "Об информатизации" по вопросам: разграничения функций и полномочий между министерством информации и коммуникаций и министерством оборонной и аэрокосмической промышленности; создания вертикали национальной системы реагирования на угрозы информационной безопасности.



Законопроектом предусматривается внесение поправок в шесть кодексов и 16 законов РК. Согласно законотворческой процедуре документ направлен на подпись главе государства.