Головкин признан лучшим боксером по версии WBN

Британский сайт WorldBoxingNews.net опубликовал список победителей в итоговых номинациях 2017 года. Лучшим боксером по версии издания стал казахстанец Геннадий Головкин, передает Today.kz со ссылкой на Sports.kz.



На втором месте оказался украинец Василий Ломаченко. Замыкает тройку лидеров американец Теренс Кроуфорд.



"Звездный год для Головкина, который успешно защитил свой выводок чемпионских поясов в среднем весе в боях против второго и третьего номеров дивизиона. Сложный выбор между Головкиным, Ломаченко и Кроуфордом, но в конечном итоге казахстанец впервые в своей карьере заслужил награду "Выбор редакции", - пишет британское издание.

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