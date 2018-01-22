Amazon откроет первый магазин без касс и продавцов

Компания Amazon открывает первый магазин, в котором не будет продавцов и кассовых аппаратов. Проект запустят в Сиэтле (США) 22 января, сообщается в Twitter ритейлера.
Тестирование Amazon Go, которое длилось год, завершено. В это время его испытывали сотрудники компании.
Покупатель должен приложить смартфон к турникету у входа, а затем выбрать нужный ему товар. Технология, которая используется в магазине, позволяет распознать, что посетитель берет с полки и что кладет обратно. Она основана на компьютерном зрении, а информация считывается с помощью датчиков. После выхода сумма покупок спишется с кредитной карты. При этом покупателю не надо будет сканировать штрих-коды.
Amazon анонсировала свой магазин в 2016 году и намеревалась его открыть в 2017-м.
Amazon — американская компания, созданная в 1994 году. Является крупнейшей в мире по обороту среди площадок, продающих товары и услуги массового спроса через интернет.
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