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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане подорожают автомобили

Просмотров:422 Опубликовано: Сегодня, 10:57
В Казахстане подорожают автомобили
Фото из открытых источников
Цены на авто в Казахстане вырастут на 5%. Такой прогноз LS сообщили в Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ).

В организации отметили, что в 2017 году машины подорожали в среднем на 3% в тенге и на 4% в долларах. По отдельным моделям грузовых автомобилей стоимость выросла на 15%, по некоторым моделям легковых пассажирских автомобилей – до 5-10%.

"В 2018 году автомобильный рынок в целом все еще достаточно сильно будет зависеть от импортной составляющей, как в части ввоза автомобилей различных моделей, которые не производят в Казахстане (их доля в прошедшем году составила 64,5% рынка), так и в части ввоза комплектующих для сборки авто локального производства", - отметили в АКАБ.

В ассоциации добавили, что на авторынок напрямую влияют изменение курсов доллара и рубля, а также инфляция и нефть.

"Подавляющее большинство экспертов видит в качестве коридора колебаний пары "тенге – доллар" уровень 320-350 тенге. Поэтому при условиях дальнейшей стабилизации экономики по планируемому государством сценарию и нахождении курса доллара в заданном коридоре средний уровень цен на новые автомобили вырастет за год не более чем на 5%. При существенных отклонениях в развитии экономики прогноз может быть пересмотрен", - объяснили в АКАБ.

Кроме того, в организации напомнили, что уровень локализации автопроизводителей составляет около 30%, и добавили, что этому способствует переход от крупноузловой сборки к мелкоузловому методу.

"Такой метод включает в себя роботизированную сварку, автономную линию катафорезного покрытия, роботизированную покраску и универсальную линию сборки – все это дает от 30% до 36% локализации", - заметили в АКАБ.

В организации добавили, что до 50% довести уровень локализации поможет выпуск собственных автокомпонентов. По информации организации, в Казахстане выпускаются составляющие для авто пяти типов. Но только аккумуляторная батарея сертифицирована по стандарту, позволяющему использовать ее на производстве.

"Задача производителей автотранспортных средств, кроме сварки, покраски и сборки, – освоить в 2018 году прежде всего автокомпоненты I группы или массового сегмента: аккумуляторные батареи, колесные диски, тормозные колодки, амортизаторы", - заметили в АКАБ. .

Следующим этапом локализации будут составляющие II группы или с минимальными затратами на технологическую оснастку и технологическую модернизацию производства: сиденья, система выхлопа газов, обивка салона, бампера.

"В случае достижения требуемого уровня локализации производители автотранспортных средств приступят к освоению III группы или всего остального, которые требуют больших инвестиций", - заметили в организации.

В ассоциации добавили, что влияние доли локализации на себестоимость автомобиля - это сложный комплексный показатель, который зависит от всех этапов локализации, и на сегодняшний момент его практически невозможно просчитать. Но в будущем с ростом доли казахстанского производства этот фактор будет влиять на цены.
Источник: lsm.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Tatyana01
 mer (Посетители) Сегодня, 12:34
Приятно слышать,прям бальзам надушу. Прямо счастье сваливается каждый год,когда цена растёт.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Лесник
  • Mestnyi
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 11:04
Во удивили, шо у нас только не дорожает, с регулярностью в квартал.
 
 

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