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За качество топлива на АЗС мы не несем ответственности - Бозумбаев

Просмотров:448 Опубликовано: Вчера, 15:01
За качество топлива на АЗС мы не несем ответственности - Бозумбаев
Фото: ©Арман Мухатов
Министр энергетики РК Канат Бозумбаев ответил на жалобы по поводу "замерзающего" при низких температурах дизельного топлива. Он заявил, что казахстанцам нужно прекратить "жадничать" и начать покупать качественное топливо, передает Today.kz.

Он добавил, что Минэнерго не несет ответственности за качество топлива, реализуемого автозаправочными станциями.

"Если машины глохнут во время морозов, это не означает некачественное топливо. Это дизельное топливо, которое нужно эксплуатировать только в определенных климатических условиях. Если водитель купил дизельное топливо, которое произведено на Шымкентском НПЗ, надо понимать, что при температуре ниже чем 25 градусов не нужно выезжать. Не надо, когда на север едешь, не надо на автобусе везти гастарбайтеров из Узбекистана в Россию - не надо его заливать. Нужно не жадничать, нужно залить "Арктику" - топливо, которое температуру и в минус 40 градусов выдерживает", - сказал Бозумбаев.
Министр отметил, что на качество бензина жалоб от казахстанцев не поступало.

Суровые морозы в РК беспокоят не только автомобилистов. Ранее министр энергетики РК Канат Бозумбаев рассказал о готовности региональных ТЭЦ к сильным холодам. По информации главы ведомства, все города страны к морозам готовы, лишь темиртауская ТЭЦ вызывает опасения.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 5 )

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Критик SS (Посетители) Вчера, 23:21
Молодцы мы вообще не несём ответственность и все, а кто несет не знаем
 
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manwyk (Посетители) Вчера, 23:05
Никто ни за что не хочет отвечать и этот министр тоже.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • Лесник
 Wok (Посетители) Вчера, 19:31
Цитата: FBI
За такие слова этого миниСтра нужно в этой саляре сварить .... бардак развели в стране

Ответ придётся держать за этот комментарий. uhmylka
 
-1
  • Wok
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Лесник
  • мунайши73
  • tolk
 FBI (Посетители) Вчера, 17:39
Лесник,
За такие слова этого миниСтра нужно в этой саляре сварить .... бардак развели в стране где ни кто ни за что не отвечает ....
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Лесник
  • мунайши73
  • FBI
  • tolk
 Краснов (Посетители) Вчера, 17:37
Минэнерго не несет ответственности за качество топлива, реализуемого автозаправочными станциями.

На кой черт нам тогда такое министерство с таким безответственным министром? Который сначала не может обеспечить малочисленное население РК топливом, а после делает столь возмутительные заявления.
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-1
  • spacey
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  • Краснов
  • FBI
  • мунайши73
  • tolk
 Лесник (Посетители) Вчера, 15:51
Сколько стоит литр "Арктики" ?
Министр напрямую должен отвечать за качество топлива в стране.
 
-1
  • FBI
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Wok (Посетители) Вчера, 15:26
Нужно не жадничать, нужно залить "Арктику" - топливо, которое температуру и в минус 40 градусов выдерживает", - сказал Бозумбаев.
А я в этот раз как раз согласен с министром.
 
 

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