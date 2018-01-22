За качество топлива на АЗС мы не несем ответственности - Бозумбаев

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев ответил на жалобы по поводу "замерзающего" при низких температурах дизельного топлива. Он заявил, что казахстанцам нужно прекратить "жадничать" и начать покупать качественное топливо, передает Today.kz.



Он добавил, что Минэнерго не несет ответственности за качество топлива, реализуемого автозаправочными станциями.



"Если машины глохнут во время морозов, это не означает некачественное топливо. Это дизельное топливо, которое нужно эксплуатировать только в определенных климатических условиях. Если водитель купил дизельное топливо, которое произведено на Шымкентском НПЗ, надо понимать, что при температуре ниже чем 25 градусов не нужно выезжать. Не надо, когда на север едешь, не надо на автобусе везти гастарбайтеров из Узбекистана в Россию - не надо его заливать. Нужно не жадничать, нужно залить "Арктику" - топливо, которое температуру и в минус 40 градусов выдерживает", - сказал Бозумбаев.

Министр отметил, что на качество бензина жалоб от казахстанцев не поступало.



Суровые морозы в РК беспокоят не только автомобилистов. Ранее министр энергетики РК Канат Бозумбаев рассказал о готовности региональных ТЭЦ к сильным холодам. По информации главы ведомства, все города страны к морозам готовы, лишь темиртауская ТЭЦ вызывает опасения.