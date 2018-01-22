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Снижать налоги за помощь малой родине предложили в Казахстане

Просмотров:413 Опубликовано: Вчера, 15:59
Снижать налоги за помощь малой родине предложили в Казахстане
Иллюстративное фото с сайта unsplash.com
Поддержка родной области бизнесменами, переехавшими в другие регионы, может стать одним из видов благотворительности и получить налоговые преференции. Об этом сообщил вице-министр труда и соцзащиты населения Нуржан Альтаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Одной из задач, поставленных в программной статье Главой государства, является содействие бизнесменам, чиновникам, представителям интеллигенции и молодежи, которые, переехав в другие регионы страны, хотели бы поддержать как-то свою малую родину. В целях реализации данной задачи разработаны поправки в закон "О благотворительной деятельности", предусматривающие наряду с уже существующими видами благотворительной деятельности, деятельность, направленную на поддержку своей малой родины - добровольную деятельность, которая будет основана на патриотизме", - рассказал Альтаев на презентации проекта закона по вопросам социального обеспечения в Мажилисе.

Он уточнил, что в действующем законодательстве таких норм нет, и в понятие благотворительности оказание содействия своей малой родине не входит.

"По закону лица, которые занимаются благотворительностью, имеют возможность получать какие-то преференции, в том числе налоговые. Допустим, вы тратите деньги на благотворительность и вам дается определенный процент вычетов от налогообложения, то есть эта сумма, которую вы потратили на благотворительность, она в определенной степени не облагается налогом", - отметил Альтаев в кулуарах Мажилиса.

Однако поощрение благотворителей планируется не ограничивать только налоговыми льготами.

"Сегодня было предложение депутатов пойти еще дальше: предусмотреть, может, такие виды стимулирующих мер, как, допустим, возможность назвать своим именем здание, которое он построил, или самому назвать поселок. Эти вопросы еще будут обсуждаться", - отметил вице-министр.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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Лесник (Посетители) Вчера, 17:29
Цитата: ЁмоЁ
заасфальтировать пешеходные дорожки

Дешевле выйдет налоги оплатить.
 
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  • ЁмоЁ
 мунайши73 (Посетители) Вчера, 17:08
Комментарий удален за нарушение правил
 
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  • мунайши73
  • Лесник
 ЁмоЁ (Посетители) Вчера, 17:01
мунайши73,
заасфальтировать пешеходные дорожки хотя бы... beer2
 
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  • ЁмоЁ
  • Лесник
 мунайши73 (Посетители) Вчера, 16:56
Родился в восьмом микрорайоне,живу в девятом. Мой родной восьмой, что я могу для тебя сделать?
 
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Orion (Посетители) Вчера, 16:17
Это же примерно то же самое что в Чечне, только узаконено и предлагаются льготы.
 
 

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