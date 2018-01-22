Снижать налоги за помощь малой родине предложили в Казахстане

Поддержка родной области бизнесменами, переехавшими в другие регионы, может стать одним из видов благотворительности и получить налоговые преференции. Об этом сообщил вице-министр труда и соцзащиты населения Нуржан Альтаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Одной из задач, поставленных в программной статье Главой государства, является содействие бизнесменам, чиновникам, представителям интеллигенции и молодежи, которые, переехав в другие регионы страны, хотели бы поддержать как-то свою малую родину. В целях реализации данной задачи разработаны поправки в закон "О благотворительной деятельности", предусматривающие наряду с уже существующими видами благотворительной деятельности, деятельность, направленную на поддержку своей малой родины - добровольную деятельность, которая будет основана на патриотизме", - рассказал Альтаев на презентации проекта закона по вопросам социального обеспечения в Мажилисе.
Он уточнил, что в действующем законодательстве таких норм нет, и в понятие благотворительности оказание содействия своей малой родине не входит.
"По закону лица, которые занимаются благотворительностью, имеют возможность получать какие-то преференции, в том числе налоговые. Допустим, вы тратите деньги на благотворительность и вам дается определенный процент вычетов от налогообложения, то есть эта сумма, которую вы потратили на благотворительность, она в определенной степени не облагается налогом", - отметил Альтаев в кулуарах Мажилиса.
Однако поощрение благотворителей планируется не ограничивать только налоговыми льготами.
"Сегодня было предложение депутатов пойти еще дальше: предусмотреть, может, такие виды стимулирующих мер, как, допустим, возможность назвать своим именем здание, которое он построил, или самому назвать поселок. Эти вопросы еще будут обсуждаться", - отметил вице-министр.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.