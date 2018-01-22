16 швейных иголок нашли в теле младенца в Узбекистане

Врачи нашли у 11-месячного ребенка из Ферганской области Узбекистана 16 швейных иголок, которые находились в его теле около месяца, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства здравоохранения республики.
Ранее местное издание kun.uz сообщило, что врачи нашли у малыша иголки после того, как его мать обратилась за помощью и ребенку сделали рентген. Младенца срочно прооперировали в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) в Ташкенте.
"Была проведена девятичасовая операция, из тела младенца было извлечено 13 иголок", - подтвердил данную информацию собеседник агентства. По его словам, учитывая возраст пациента, остальные три иголки планируется извлечь в ходе следующей операции. В настоящий момент ребенок находится в отделении реанимации.
По словам представителя Минздрава, после проведения анализов выяснилось, что иглы в организме ребенка находились на протяжении одного-полутора месяцев.
Как сообщил изданию kun.uz заведующий детским отделением РНЦЭМП, профессор Хабибулла Акимов, иглы находились в разных частях тела, ребенок самостоятельно не мог проглотить 16 иголок. Правоохранительные органы начали расследование по данному факту, уточняет издание.
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