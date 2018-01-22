«Лада» в формате .pdf
 
Вторник, 23 Января
+7...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 324.65 KZT
  • €1 = 397.66 KZT
  • 1 RUB = 5.74 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

16 швейных иголок нашли в теле младенца в Узбекистане

Просмотров:630 Опубликовано: Вчера, 17:03
16 швейных иголок нашли в теле младенца в Узбекистане
Фото: kun.uz
Врачи нашли у 11-месячного ребенка из Ферганской области Узбекистана 16 швейных иголок, которые находились в его теле около месяца, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства здравоохранения республики.

Ранее местное издание kun.uz сообщило, что врачи нашли у малыша иголки после того, как его мать обратилась за помощью и ребенку сделали рентген. Младенца срочно прооперировали в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) в Ташкенте.

"Была проведена девятичасовая операция, из тела младенца было извлечено 13 иголок", - подтвердил данную информацию собеседник агентства. По его словам, учитывая возраст пациента, остальные три иголки планируется извлечь в ходе следующей операции. В настоящий момент ребенок находится в отделении реанимации.

По словам представителя Минздрава, после проведения анализов выяснилось, что иглы в организме ребенка находились на протяжении одного-полутора месяцев.

Как сообщил изданию kun.uz заведующий детским отделением РНЦЭМП, профессор Хабибулла Акимов, иглы находились в разных частях тела, ребенок самостоятельно не мог проглотить 16 иголок. Правоохранительные органы начали расследование по данному факту, уточняет издание.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
manwyk (Посетители) Вчера, 22:49
Какой то .пнутый в доме есть.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
-1
  • Елаев
 Не поддерживаю Поддерживаю
Wok (Посетители) Вчера, 20:58
Это пантера иголки в суп подкладывала. lol rofl
 
-3
  • Пантера
  • Victoria
  • Елаев
 Не поддерживаю Поддерживаю
Wok (Посетители) Вчера, 19:35
Дети могут всё и иглы глотать и не только иглы,не ищите злодея,достаточно быть отцом вернее родителем и всё становится ясным. За ребёнком нужен глаз и глаз,а мамаше в глаз надо дать за иголки разбросанные.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ёж (Посетители) Вчера, 19:26
Жесть! Кто-то пытался сделать из ребенка ежа? Выздоравливай, малыш!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Елаев
 Xoxma80 (Посетители) Вчера, 19:07
Ужас какой. Бедный ребенок.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Пантера
  • Елаев
 бася (Посетители) Вчера, 19:05
это ужасно..кто то планомерно убивал ребёнка..
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика