Головотяпство и разгильдяйство – Бозумбаев о ремонтах НПЗ

Отвечая на вопросы журналистов в Правительстве РК, министр энергетики Канат Бозумбаев заявил, что планы ремонтов НПЗ составляются правильно, однако жизнь вносит свои коррективы, также имеют место головотяпство и разгильдяйство, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"Мы утвердили график по каждому заводу в начале года. В этом году будет переработано 16 миллионов тонн нефти. Все три завода будут также ремонтироваться. Это неправда, когда вам говорят, что они вообще не будут ремонтироваться. Но не могут заводы, которые были 40-50 лет назад построены, не ремонтироваться. Мы уже проходили, когда в прошлом и позапрошлом годах на павлодарском НПЗ колосники сгорели. Другой вопрос, что в связи с модернизацией в прошлом году был проведен большой объем ремонтных работ во всех трех НПЗ. В этом году, мы предполагаем, не будет ремонт 30-40 дней, как раньше, а 15, максимум 20 дней на всех трех НПЗ", – сообщил глава Минэнерго.



По словам министра, график ремонта устанавливается таким образом, чтобы это совпадало с потребностями рынка, поэтому срок ремонта всех трех НПЗ сокращается в два раза. В этот период по сравнению с прошлым годом будет дополнительно переработано 300-400 тысяч тонн нефти.



"В прошлом году на Павлодарском НПЗ должен был проходить ремонт во второй половине июня и в июле закончиться. По их вине ремонт был перенесен на конец сентября – они не подготовили соответствующее оборудование, ждали поставки новых. Дальше нельзя было, потому что холодно в Павлодаре, потом не запустишь завод нормально. Вы знаете, что потом произошло – печально известный сварщик появился", – отметил Бозумбаев.



Как отметил министр Бозумбаев, график ремонта устанавливается верно, с учетом всех нюансов, но существует понятие "форс-мажор", которое вносит свои коррективы, но чтобы на рынке была стабильность, Минэнерго выдвигает свои предложения.



"На самом деле, все планируется правильно, но жизнь иногда вносит свои коррективы. Головотяпство, в том числе разгильдяйство, тоже не нужно сбрасывать со счетов. Сейчас мы вносим в Правительство предложения, чтобы на данный период был сформирован необходимый резерв у государства. Чтобы в государственном материальном резерве были какие-то объемы бензина, дизельного топлива, авиационного керосина на случай, если произойдет авария или внеплановый ремонт, мы хотим, чтобы рынок не "лихорадило", – продолжил министр.



Однако, по словам главы Минэнерго, объем запасов топлива зависит и от наличия резервуаров.



"Длительный ремонт в любом случае влияет на рынок. Хотим ли мы сделать запасы или не хотим, сколько там запасов создадим – все равно завод больше чем месячный объем нефтепродуктов НПЗ создать не сможет, у них нет таких резервуаров. Поэтому регламентные работы все время будут. Импорт бензина и дизельного топлива был и будет на период перед и после ремонта. Кроме того, касательно дизельного топлива мы зимнюю "Арктику" не производим, только межсезонное, которое выдерживает до -25 градусов, только начали производить", – сказал он, отметив, что дефицит топлива не создается намеренно.



"Потому что цены на время "посевной" и "уборочной" утверждаются специальным меморандумом между Министерством сельского хозяйства и Министерством энергетики РК, никто цены искусственно не поднимает", – заключил Бозумбаев.