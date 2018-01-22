Более 6 тысяч обучающихся за рубежом студентов пожелали вернуться в Казахстан - МОН

В январе этого года 6722 студента, обучающихся за рубежом, подали документы, чтобы вернуться на обучение в казахстанские вузы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.
"Из всего количества поданных заявлений, 6077 - от студентов российских вузов. Эта цифра нас радует, так как все больше наших молодых людей, выехавших на обучение за рубеж, возвращаются в Казахстан" - цитирует пресс-служба директора департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Гульзат Кобенову.
В Министерстве полагают, что рассматриваемый в Мажилисе законопроект по расширению академической и управленческой самостоятельности вузов будет способствовать росту доверия к отечественной системе высшего образования и привлекательности казахстанских университетов в глазах соотечественников и иностранных студентов.
"За последние годы мы отмечаем, что наши выпускники школ и колледжей выбирают казахстанские ВУЗы. В этом году, по сравнению с прошлым, число студентов в наших университетах выросло более чем на двадцать тысяч человек", - отметили в ведомстве.
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