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Более 6 тысяч обучающихся за рубежом студентов пожелали вернуться в Казахстан - МОН

Просмотров:297 Опубликовано: Вчера, 19:01
Более 6 тысяч обучающихся за рубежом студентов пожелали вернуться в Казахстан - МОН
Иллюстративное фото pixabay.com
В январе этого года 6722 студента, обучающихся за рубежом, подали документы, чтобы вернуться на обучение в казахстанские вузы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

"Из всего количества поданных заявлений, 6077 - от студентов российских вузов. Эта цифра нас радует, так как все больше наших молодых людей, выехавших на обучение за рубеж, возвращаются в Казахстан" - цитирует пресс-служба директора департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Гульзат Кобенову.

В Министерстве полагают, что рассматриваемый в Мажилисе законопроект по расширению академической и управленческой самостоятельности вузов будет способствовать росту доверия к отечественной системе высшего образования и привлекательности казахстанских университетов в глазах соотечественников и иностранных студентов.

"За последние годы мы отмечаем, что наши выпускники школ и колледжей выбирают казахстанские ВУЗы. В этом году, по сравнению с прошлым, число студентов в наших университетах выросло более чем на двадцать тысяч человек", - отметили в ведомстве.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • мунайши73
  • kz1990
  • leo529
 Wok (Посетители) Вчера, 19:38
В Российских ВУЗах надо успевать,что бы учиться. Наши привыкли башлять,вот и едут назад тут легко дал,зачётку взял и свободен до очередной сессии. lol Возвращаются "особо одарённые*. rofl crazy
 
-1
  • spacey
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  • мунайши73
  • leo529
 Лесник (Посетители) Вчера, 19:19
Почему не указывается причина возвращения студентов? Недостаток средств, я полагаю..

Из всего количества поданных заявлений, 6077 - от студентов российских вузов. Эта цифра нас радует, так как все больше наших молодых людей, выехавших на обучение за рубеж, возвращаются в Казахстан" - цитирует пресс-служба директора департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Гульзат Кобенову.


Как костоправов-кузовщиков радует гололед на дорогах.
 
 

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