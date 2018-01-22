Раскрыта тайна древнейшей формы жизни на Земле

Ученые МГУ изучили химический состав органических пленок, оставшихся в складчатых отпечатках древних организмов Beltanelliformis. Оказалось, что загадочные существа представляли собой колонии донных цианобактерий. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Beltanelliformis являются одной из древнейших форм жизни. Они обитали на Земле 575–541 миллионов лет назад — в период, который окончился «кембрийским взрывом». Тогда появилось множество видов животных, предшественниками которых были организмы, относящиеся к эдиакарской биоте. Они представляли собой крупные мягкотелые организмы, положение которых на эволюционном древе оставалось неясным. Ученые не знали, принадлежали ли они к бактериям, животным или простейшим.
Beltanelliformis являются простым объектом для изучения, поскольку они образовывали массовые скопления из тысячи особей. В процессе их жизнедеятельности в породах образовывались округлые отпечатки, покрытые органической пленкой и имеющие концентрические складки диаметром около одного сантиметра. Ряд специалистов считал, что складки являются следами мышц, а сами организмы были многоклеточными морскими животными, родственными медузам или полипам.
Ученые исследовали образцы Beltanelliformis, отобранные в окрестностях деревни Лямца Архангельской области. Из остатков органического вещества были выделены биомаркеры — следы органических веществ, из которых состоял организм. Оказалось, что в пленке содержалось большое количество углеводородов, характерные для растений, водорослей и цианобактерий. Основываясь на сочетании гопанов и алканов, исследователи пришли к выводу, что Beltanelliformis — донные колониальные цианобактерии.
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