Казахстанцы смогут обращаться к участковым онлайн - Касымов

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов рассказал о планах создать интернет-площадку, где граждане смогут связаться со своим участковым онлайн, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Эта система, по словам министра, сможет запуститься после подключения информационной базы данных участковых инспекторов полиции.



"Предполагается создание так называемой интернет-площадки, где граждане смогут в онлайн-режиме обращаться к участковому инспектору, отслеживать статус своего обращения, получать сведения о состоянии дел в районе проживания, сообщать об известных фактах правонарушений и вносить предложения", - рассказал Касымов на заседании правительства.



Создание базы данных, по словам министра, позволит обеспечить каждому инспектору полиции доступ к централизованным информационным базам путем использования персонального планшетного компьютера вне зависимости от времени и места его нахождения.



"К примеру, при пресечении правонарушения участковый инспектор оперативно на месте сможет проверить нарушителя по всем имеющимся учетам и оформит дело административного производства в электронном формате. В базе данных будут постоянно обновляться сведения об обслуживаемом административном участке", - пояснил Касымов.



Он уточнил, что общая стоимость проекта составит 2,7 миллиарда тенге.