75% взрослых в РК поддерживают физические наказания детей - ЮНИСЕФ

В Казахстане около 75% взрослых поддерживают телесные наказания, чтобы контролировать поведение детей в семье, а 67% родителей применяют насильственные формы воспитания детей. Об этом говорится в исследовании ЮНИСЕФ, передает Zakon.kz.
Согласно исследованию, проведенному совместно с Уполномоченным по правам человека с 2010 по 2016 год, было выявлено, что в Казахстане насилие, жестокое обращение и пренебрежение нуждами детей происходят как дома, так и в школах, и в интернатах.
По данным организации, за последнее десятилетие в Казахстане количество детских правонарушений уменьшилось с 8 799 в 2006 году до 3 343 в 2016 году. В 2016 году 72% дел по преступлениям, совершенным детьми, были прекращены по основаниям, предусмотренным законодательством РК. В среднем 83% осужденных несовершеннолетних правонарушителей получили альтернативные виды наказания.
"В то же время вопросы реабилитации с этими группами подростков не решаются на местном уровне, и из-за отсутствия программ реабилитации дети продолжают подвергаться риску повторного совершения преступления. Поэтому кампания будет направлена на продвижение применения альтернативных методов правосудия в отношении детей с возможностью их реабилитации", - говорится в сообщении ЮНИСЕФ.
Отмечается, что ЮНИСЕФ начинает в Казахстане реализацию двух коммуникационных кампаний, направленных на предотвращение насилия в отношении детей, и продвижение дружественного подхода к детям, находящимся в конфликте с законом.
Коммуникационные кампании будут направлены на изменение негативных социальных норм, установок, поведений и методов, практикуемых родителями и обществом в вопросах воспитания детей, а также на дальнейшее развитие дружественного отношения и практики к детям в системе правосудия с соблюдением международных стандартов.
Коммуникационные кампании продлятся три года. В первый год коммуникационная кампания будет проводится в шести регионах Казахстана: городах Астана и Алматы, В Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской и Южно-Казахстанской областях. В дальнейшем планируется охват и других регионов РК.
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