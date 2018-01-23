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75% взрослых в РК поддерживают физические наказания детей - ЮНИСЕФ

Просмотров:250 Опубликовано: Вчера, 15:43
75% взрослых в РК поддерживают физические наказания детей - ЮНИСЕФ
Фото: souldiary.ru
В Казахстане около 75% взрослых поддерживают телесные наказания, чтобы контролировать поведение детей в семье, а 67% родителей применяют насильственные формы воспитания детей. Об этом говорится в исследовании ЮНИСЕФ, передает Zakon.kz.

Согласно исследованию, проведенному совместно с Уполномоченным по правам человека с 2010 по 2016 год, было выявлено, что в Казахстане насилие, жестокое обращение и пренебрежение нуждами детей происходят как дома, так и в школах, и в интернатах.

По данным организации, за последнее десятилетие в Казахстане количество детских правонарушений уменьшилось с 8 799 в 2006 году до 3 343 в 2016 году. В 2016 году 72% дел по преступлениям, совершенным детьми, были прекращены по основаниям, предусмотренным законодательством РК. В среднем 83% осужденных несовершеннолетних правонарушителей получили альтернативные виды наказания.

"В то же время вопросы реабилитации с этими группами подростков не решаются на местном уровне, и из-за отсутствия программ реабилитации дети продолжают подвергаться риску повторного совершения преступления. Поэтому кампания будет направлена на продвижение применения альтернативных методов правосудия в отношении детей с возможностью их реабилитации", - говорится в сообщении ЮНИСЕФ.

Отмечается, что ЮНИСЕФ начинает в Казахстане реализацию двух коммуникационных кампаний, направленных на предотвращение насилия в отношении детей, и продвижение дружественного подхода к детям, находящимся в конфликте с законом.

Коммуникационные кампании будут направлены на изменение негативных социальных норм, установок, поведений и методов, практикуемых родителями и обществом в вопросах воспитания детей, а также на дальнейшее развитие дружественного отношения и практики к детям в системе правосудия с соблюдением международных стандартов.

Коммуникационные кампании продлятся три года. В первый год коммуникационная кампания будет проводится в шести регионах Казахстана: городах Астана и Алматы, В Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской и Южно-Казахстанской областях. В дальнейшем планируется охват и других регионов РК.
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ян (Посетители) Вчера, 19:57
У меня четверо детей,трое люди состоявшиеся и самостоятельные. В жизни руку не поднял на них и не жалею. Я походу в этих самых 25% нахожусь кто детей не обижал и не обижает. Дети мои богатство моё.

podmig
 
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saktau (Посетители) Вчера, 15:58
Конечно не стоит бить например ребенка из-за того что он получил плохую оценку. Я знаю что есть и такие родители которые буквально жестоко рукоприкладствуют из-за того что их ребенок получил хотя бы 4-ку. Помните родители что чересчур строгое воспитание делает из ребенка искусного лжеца.

При этом не стоит и потакать ему в любых капризах. Есть такие родители которые ходят со скандалом в школу если их чаду влипили как им кажется плохую оценку.

При этом не стоит и потакать любым капризам ребенка.
 
 

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