Железнодорожные билеты можно будет купить со скидкой 25%

В Казахстане утверждена новая методика определения предельных цен на железнодорожные билеты по социально значимым направлениям. В соответствии с ней внедрено динамическое тарифное ценообразование, то есть стоимость билета будет зависеть от даты покупки и загруженности поездов. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе министерства по инвестициям и развитию.



На первоначальном этапе новый метод определения цен внедрен в пилотном режиме на двух межобластных и одном пригородном направлении: Алматы — Астана — Нурлы жол № ¾, Астана 1 — Сарыагаш № 085/086, Астана — Караганды № 853/854 с 8 марта 2018 года. В дальнейшем такой метод будет применяться ко всем социально значимым сообщениям.



По указанным поездам внедрена тарифная сетка цен с учетом динамического ценообразования в коридоре «-25%» и «+25%». Так, пассажир, приобретающий билет заранее, может купить его по цене ниже базовой на четверть. При этом ближе к дате отправления поезда и при увеличении спроса на направление стоимость билета будет расти.



Приобрести билеты на вышеуказанные поезда можно будет с 23 января 2018 года.



Ранее сообщалось, что в 2018 году планируется повысить цены на железнодорожные билеты по нескольким направлениям: по 38 маршрутам — на 7%, по 3 маршрутам — на 3%, а по 16 направлениям цены остались без изменений.