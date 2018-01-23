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Новая нацкомпания будет следить за безопасностью полетов в Казахстане

Просмотров:286 Опубликовано: Вчера, 17:48
Новая нацкомпания будет следить за безопасностью полетов в Казахстане
Фото ©Турар Казангапов
В Казахстане появится новая нацкомпания, которая будет контролировать безопасность полетов в стране. Об этом сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Нами выработаны подходы по внедрению британской модели, которые предполагают внесение изменений в действующее законодательство в части передачи контрольно-надзорных функций в области безопасности полетов в новую структуру в форме национальной компании по надзору и контролю в области гражданской авиации, которая будет подотчетна министерству", - сообщил Касымбек на заседании правительства.

Позже на брифинге Касымбек заявил, что в новую нацкомпанию уйдет две трети штата Комитета гражданской авиации МИР в виде инспекторов. За министерством сохранятся функции по формированию госполитики и международным отношениям.

"Сегодня, чтобы адекватно проверить качество пилотов, самолетов, мы не можем в комитет пригласить соответствующих специалистов, потому что они в компании получают заработную плату в четыре-пять раз (больше - прим. автора). То есть мы должны создать соответствующие условия, чтобы привлечь их на эту работу. Это возможно только в форме нацкомпании или АО. Для этого требуется передать часть госфункций на уровень компаний. Речь идет о том, чтобы привлечь специалистов, которые соответствуют всем международным требованиям. Сегодня с заработной платой, которая есть в комитете, мы не можем обеспечить качественный прием на работу этих специалистов", - пояснил министр.

Он отметил также необходимость создания в перспективе отдельного органа, который бы имел прямое подчинение правительству и рассматривал вопросы не только гражданской, но и госавиации, к примеру авиации МВД, санавиации и других.

Ранее министр сообщил, что за 2017 год произошло пять авиационных происшествий с человеческими жертвами - погибло 11 человек. Все они произошли с воздушными судами малой авиации. По трем из пяти авиационных происшествий расследования завершены, причины установлены, основные причины - человеческий фактор и отказ техники. Наиболее резонансные авиационные события в прошлом году связаны с самолетом Ан-28 авиакомпании East Wing, выполнявшим санитарный рейс, и с самолетом Tecnam, осуществлявшим учебно-тренировочные полеты Академии гражданской авиации. По обоим случаям расследования продолжаются.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • Пантера
 Шым-Актау (Посетители) Вчера, 21:38
Главное не увлекаться количеством бумажек а в реале улучшать безопасность полетов.
 
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 Мужик (Посетители) Вчера, 19:05
Почему-то не говорят как это отразится на стоимости авиа перевозок.
 
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schmidt.m (Посетители) Вчера, 18:42
Лучше страховых компаний за безопасностью никто не следит. Если человеческая жизнь оценивается в несколько миллионов долларов. А так, конечно, только назкомпания.
 
 

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