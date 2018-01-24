В Китае появится новая "Великая стена"

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе появится "Великая стена", сообщает China Daily со ссылкой на председателя региона Шократа Закира.
Идею усиления безопасности на государственной границе длиной 5,7 тысячи километров чиновник объяснил "защитой от проникновения экстремизма, сепаратизма и терроризма из-за рубежа".
"Мы постараемся сделать все возможное, чтобы не осталось брешей или невидимых точек в обеспечении социальной защиты и безопасности ключевых областей", - заявил председатель совета региона на ежегодной сессии 13-го Регионального народного конгресса в Урумчи.
Также Закир добавил, что синьцзянские власти в целях безопасности усилят контроль за Интернетом и улучшат инфраструктуру на приграничных территориях.
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