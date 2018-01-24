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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Китае появится новая "Великая стена"

Просмотров:359 Опубликовано: Сегодня, 07:55
В Китае появится новая "Великая стена"
REUTERS/Thomas Peter©
В Синьцзян-Уйгурском автономном районе появится "Великая стена", сообщает China Daily со ссылкой на председателя региона Шократа Закира.

Идею усиления безопасности на государственной границе длиной 5,7 тысячи километров чиновник объяснил "защитой от проникновения экстремизма, сепаратизма и терроризма из-за рубежа".

"Мы постараемся сделать все возможное, чтобы не осталось брешей или невидимых точек в обеспечении социальной защиты и безопасности ключевых областей", - заявил председатель совета региона на ежегодной сессии 13-го Регионального народного конгресса в Урумчи.

Также Закир добавил, что синьцзянские власти в целях безопасности усилят контроль за Интернетом и улучшат инфраструктуру на приграничных территориях.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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  • Ян
 Мустафа (Посетители) Сегодня, 10:23
Цитата: Ян
У нас нет столько денег,да и смысл какой.


Вот именно какой смысл? Не спроста все это, ой не спроста! Что они задумали-то? umnik
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Мустафа
  • Ян
 Лесник (Посетители) Сегодня, 10:22
Цитата: Мустафа
Тогда нам в ответку надо построить великую казахскую стену

И сойдемся стенка на стенку? rofl
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Лесник
  • Мустафа
 Ян (Посетители) Сегодня, 09:36
Цитата: Мустафа
Тогда нам в ответку надо построить великую казахскую стену

У нас нет столько денег,да и смысл какой.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Мустафа (Посетители) Сегодня, 09:11
От нас отгородиться хотят что-ли? Тогда нам в ответку надо построить великую казахскую стену bravo
 
 

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