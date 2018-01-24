IWF изменила срок окончания дисквалификации Ильи Ильина

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) изменила срок окончания дисквалификации казахстанца Ильи Ильина, сообщается на официальном сайте федерации.



По данным IWF, лишенный двух олимпийских золотых медалей тяжелоатлет дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация 29-летнего Ильина завершится 19 октября 2018 года.



Ранее сообщалось, что дисквалификация вступает в силу с момента обнаружения нарушений, а именно с 10 июня 2016 года.



В федерации заявили, что Ильин не был уведомлен о первом допинговом нарушении, поэтому его нарушения рассматривались как одно в соответствии с правилами. За два нарушения антидопинговых правил спортсмен мог быть отстранен пожизненно.



Напомним, Ильин был лишен золотых медалей Олимпиады 2008 года в Пекине и Игр 2012 года в Лондоне в весовой категории до 94 килограммов по результатам перепроверки допинг-проб.