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Отменен арест 22 миллиардов долларов Нацфонда Казахстана

Просмотров:309 Опубликовано: Сегодня, 10:14
Отменен арест 22 миллиардов долларов Нацфонда Казахстана
Фотоколлаж Tengrinews.kz
Окружной суд Амстердама удовлетворил ходатайство Национального банка Республики Казахстан о снятии ареста с активов Национального фонда, находящихся на кастодиальном хранении в Bank of New York Mellon, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Минюст Казахстана.

Решение вынесено 23 января 2018 года.

"Суд согласился с позицией Национального банка и Министерства юстиции Республики Казахстан, участвовашей в процессе в качестве третьей стороны, и постановил, что активы Национального фонда неприкосновенны", - прокомментировали в Минюсте РК.

Сообщается, что судебные органы Нидерландов ранее уже отказывали Стати в наложении ареста на эти же активы.

"Стати скрыл эти факты, тем самым ввел в заблуждение суд. Суд также предписал Стати возместить судебные издержки казахстанской стороне. Аналогичный предварительный арест был наложен бельгийскими судебными органами. Работа по его обжалованию продолжается в установленном порядке", - сообщили в Минюсте.

Напомним, 8 сентября 2017 года окружной суд Амстердама удовлетворил ходатайство Стати о наложении временного ареста в отношении всех требований, которые Республика Казахстан или Национальный фонд имеет к банку Bank of New York Mellon в Нидерландах. 13 октября 2017 года суд первой инстанции Брюсселя удовлетворил ходатайство Стати о наложении аналогичного временного ареста в отношении всех требований, которые Республика Казахстан или Национальный фонд имеет к банку Bank of New York Mellon в Бельгии.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 7 )

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Ян (Посетители) Сегодня, 12:29
Цитата: saktau
наверное там говорили о долгосрочных партнерских отношениях с США, сверили часы.

Партнёрские отношения это не плохо.главное что бы не буллит или пенальти типа в одни ворота. Приобретая мы не должны терять так как то.
Цитата: Швейк
Правда пришлось на 1.2 ярда пепелацев у пиндосов в ответ прикупить.

Не было бы счастья да несчастье помогло. Будем летать на новых самолётах это гуд.
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:24
Yel-basy AQS'-qa bardy, s'ary'a bitti. Bar bolg'any sol
 
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  • Ян
 saktau (Посетители) Сегодня, 11:09
Швейк,
Пепелац не пепелац - но самолеты бинг и тепловозы всегда будут нужны.никогда не видел чтобы сам Аэрофлот летал на Ту. А также наверное там говорили о долгосрочных партнерских отношениях с США, сверили часы.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Лесник
  • Ян
 Швейк (Посетители) Сегодня, 10:59
Ян,
НАН договорился с дядюшкой. Правда пришлось на 1.2 ярда пепелацев у пиндосов в ответ прикупить. И это только то, о чем нам сообщили...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Швейк
  • Лесник
  • saktau
 Ян (Посетители) Сегодня, 10:55
Поездка нашего президента оказалась плодотворной.
Цитата: Лесник
Осталось вернуть эти деньги назад

Вернут.
Цитата: Мустафа
А еще подать на этого мошенника Стати ответный иск

Иск уже наверняка инициирован.
 
-1
  • leo529
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ян
  • saktau
 Мустафа (Посетители) Сегодня, 10:27
Цитата: Лесник
Осталось вернуть эти деньги назад, чтобы работали на нашу экономику.


А еще подать на этого мошенника Стати ответный иск, тем самым пополнить нацфонд!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ян
  • saktau
 Лесник (Посетители) Сегодня, 10:19
Осталось вернуть эти деньги назад, чтобы работали на нашу экономику.
 
 

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