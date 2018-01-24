Отменен арест 22 миллиардов долларов Нацфонда Казахстана

Окружной суд Амстердама удовлетворил ходатайство Национального банка Республики Казахстан о снятии ареста с активов Национального фонда, находящихся на кастодиальном хранении в Bank of New York Mellon, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Минюст Казахстана.
Решение вынесено 23 января 2018 года.
"Суд согласился с позицией Национального банка и Министерства юстиции Республики Казахстан, участвовашей в процессе в качестве третьей стороны, и постановил, что активы Национального фонда неприкосновенны", - прокомментировали в Минюсте РК.
Сообщается, что судебные органы Нидерландов ранее уже отказывали Стати в наложении ареста на эти же активы.
"Стати скрыл эти факты, тем самым ввел в заблуждение суд. Суд также предписал Стати возместить судебные издержки казахстанской стороне. Аналогичный предварительный арест был наложен бельгийскими судебными органами. Работа по его обжалованию продолжается в установленном порядке", - сообщили в Минюсте.
Напомним, 8 сентября 2017 года окружной суд Амстердама удовлетворил ходатайство Стати о наложении временного ареста в отношении всех требований, которые Республика Казахстан или Национальный фонд имеет к банку Bank of New York Mellon в Нидерландах. 13 октября 2017 года суд первой инстанции Брюсселя удовлетворил ходатайство Стати о наложении аналогичного временного ареста в отношении всех требований, которые Республика Казахстан или Национальный фонд имеет к банку Bank of New York Mellon в Бельгии.
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