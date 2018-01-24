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Пассажирские автоперевозки проверит Генпрокуратура

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:27
Пассажирские автоперевозки проверит Генпрокуратура
Фото с сайта sputniknews.kz
Генеральный Прокурор Кайрат Кожамжаров поручил Главной транспортной прокуратуре и прокурорам областей организовать проверки в сфере пассажирских автоперевозок, передает Zakon.kz.

Целью данных мероприятий является пресечение деятельности перевозчиков, грубо нарушающих установленные требования перевозки пассажиров, а также устранение причин, способствующих авариям и чрезвычайным ситуациям на дорогах.

Анализ в сфере нерегулярных пассажирских автоперевозок свидетельствует о системных нарушениях в данной отрасли.

Перевозки осуществляются на технически неисправных и незаконно переоборудованных автобусах, без разрешительных документов, с нарушением правил дорожного движения, перевозки пассажиров и пожарной безопасности.

Это создает угрозу необратимых последствий для жизни и здоровья граждан – происшествия с пассажирским автотранспортом служат причиной гибели людей.

Напомним, 18 января 2018 года в Актюбинской области, в результате возгорания пассажирского автобуса погибло 52 человека, 5 получили травмы различной степени тяжести.
Источник: zakon.kz
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