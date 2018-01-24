Почти 70 долларов за баррель: российский олигарх поднял вопрос о выходе из ОПЕК+

Спрос и предложение на рынке нефти сбалансируются в апреле, после чего нужно будет вырабатывать механизм выхода из сделки ОПЕК+, заявил президент "Лукойла" Вагит Алекперов на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает РИА Новости.



"Я глубоко убежден, что ориентиром главным должны быть сверхнормативные остатки (запасов нефти - ред.), которые сегодня формируются на свободном рынке. Их было 700 миллионов баррелей, сегодня это 146 миллионов баррелей, к апрелю, скорее всего, это все будет сбалансировано. Теми темпами, которыми сегодня падают остатки, в апреле это сбалансируется, и тогда уже, конечно, на уровне министерств надо вырабатывать механизм и постепенно выходить из этой ситуации", - сказал Алекперов.



Отметим, что по состоянию на 17.20 по времени Астаны стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent составляет 69,8 доллара за баррель.



Напомним, в октябре 2017 года Вагит Алекперов уже заявлял, что соглашение в рамках ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи при цене нефти в 60 долларов за баррель продлевать нецелесообразно.



ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ продлили соглашение до конца 2018 года.



Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе работает организованная "Росконгрессом" официальная российская резиденция "Русский дом", которая объединяет лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Официальную правительственную делегацию РФ в 2018 году возглавляет вице-премьер Аркадий Дворкович.