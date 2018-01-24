Владельца врезавшегося в забор Акорды Porsche назвали в МВД

Министерство внутренних дел Казахстана назвало владельца автомобиля врезавшегося в забор Акорды, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"17 января текущего года около 3.20 часов в Астане по улице Достык сотрудник специализированного батальона дорожно-патрульной полиции Департамента внутренних дел Астаны Е. Иманбеков, находясь в состоянии алкогольного опьянения вне службы и управляя автомашиной марки Porshe Cayenne допустил наезд на препятствие. Данный автомобиль принадлежит командиру взвода специализированного батальона дорожно-патрульной полиции Г.Джумахметову", - сообщили в ведомстве, отвечая на официальный запрос Tengrinews.kz.
Также в МВД добавили, что Иманбеков привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения по статьям 601 ч.1, 612 ч. КоАП РК, по которым наложены административные штрафы. Также по статье 608 ч.3 КоАП РК, дело было рассмотрено в суде и принято решение о лишении прав управления автотранспортным средством сроком на 5 лет.
Напомним, ранее в Сети появились фото врезавшегося в ворота Акорды Porsche Cayenne.
В ДВД Астаны рассказали, что виновником ДТП оказался старший лейтенант полиции Е. Иманбеков. Он и его непосредственный руководитель, капитан полиции Г. Джумахметов, уволены со службы в органах внутренних дел. Данную ситуацию прокомментировал заместитель генерального прокурора Андрей Лукин.
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