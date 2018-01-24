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Владельца врезавшегося в забор Акорды Porsche назвали в МВД

Просмотров:509 Опубликовано: Вчера, 17:42
Владельца врезавшегося в забор Акорды Porsche назвали в МВД
.
Министерство внутренних дел Казахстана назвало владельца автомобиля врезавшегося в забор Акорды, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"17 января текущего года около 3.20 часов в Астане по улице Достык сотрудник специализированного батальона дорожно-патрульной полиции Департамента внутренних дел Астаны Е. Иманбеков, находясь в состоянии алкогольного опьянения вне службы и управляя автомашиной марки Porshe Cayenne допустил наезд на препятствие. Данный автомобиль принадлежит командиру взвода специализированного батальона дорожно-патрульной полиции Г.Джумахметову", - сообщили в ведомстве, отвечая на официальный запрос Tengrinews.kz.

Также в МВД добавили, что Иманбеков привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения по статьям 601 ч.1, 612 ч. КоАП РК, по которым наложены административные штрафы. Также по статье 608 ч.3 КоАП РК, дело было рассмотрено в суде и принято решение о лишении прав управления автотранспортным средством сроком на 5 лет.

Напомним, ранее в Сети появились фото врезавшегося в ворота Акорды Porsche Cayenne.

В ДВД Астаны рассказали, что виновником ДТП оказался старший лейтенант полиции Е. Иманбеков. Он и его непосредственный руководитель, капитан полиции Г. Джумахметов, уволены со службы в органах внутренних дел. Данную ситуацию прокомментировал заместитель генерального прокурора Андрей Лукин.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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-1
  • Мужик
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  • Лесник
  • leo529
 Ян (Посетители) Вчера, 19:25
Цитата: babnik
Ян,
порше старая 2003-2004 год стоят они от 4,5 до 6 лямов совсем не дорогая тачка средняя

Не дорогая машина понятие относительное. Полицейский на своё жалование наверняка дэу матиз купить не смог бы,вот о чём я речь веду. Там цепочка финансовая и для многих 5 или 6 лямов вовсе не сумма.

 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Вчера, 18:57
Vot, esli by on vrezalsya v oby4nyi zabor. Eh, zabor, zabor
 
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  • Ян
 schmidt.m (Посетители) Вчера, 18:19
Командира прикрыл.
 
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  • Ян
 Лесник (Посетители) Вчера, 18:08
А за забор кто платить будет?
 
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  • Ян
  • Мужик
 babnik (Посетители) Вчера, 17:56
Ян,
порше старая 2003-2004 год стоят они от 4,5 до 6 лямов совсем не дорогая тачка средняя
 
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  • Лесник
 Ян (Посетители) Вчера, 17:46
Данный автомобиль принадлежит командиру взвода специализированного батальона дорожно-патрульной полиции Г.Джумахметову",
Богатый командир надо заметить. Машина не из дешёвых.
 
 

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