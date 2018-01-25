КНДР обратилась ко всей корейской нации

Северокорейские власти обратились ко всей корейской нации с призывом к смягчению военной напряженности между Пхеньяном и Южной Кореей, сообщает РИА Новости.
Объединение корейской нации, как говорится в сообщении, является важнейшей задачей. При этом отмечается, что КНДР и Южная Корея должны самостоятельно определиться с воссоединением страны. Пхеньян подчеркивает, что вмешательство третьих сторон в этот вопрос недопустимо.
Северокорейские власти также предлагают снизить критику в адрес страны в связи с ракетной и ядерной программами КНДР, которые, как считают в Пхеньяне, не мешают оздоровлению отношений между Севером и Югом.
В Пхеньяне также призывают корейскую нацию противодействовать США, которые, как отмечается, провоцируют ядерную войну.
КНДР также предлагает активизировать контакты между Севером и Югом по гуманитарной и политической линиям. В частности, в сообщении подчеркивается необходимость укрепления связей между политическими партиями.
В целом северокорейские власти выражают надежду на то, что 2018-й станет "годом крутого поворота" в вопросе сближения позиций сторон.
В начале года состоялись первые с 2015 года переговоры между высокопоставленными чиновниками из КНДР и Южной Кореи. Встреча прошла на фоне продолжавшейся весь 2017 год эскалации ситуации вокруг Корейского полуострова из-за серии ракетно-ядерных испытаний Пхеньяна.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.