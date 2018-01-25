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КНДР обратилась ко всей корейской нации

Просмотров:253 Опубликовано: Сегодня, 09:37
КНДР обратилась ко всей корейской нации
Фото ©REUTERS
Северокорейские власти обратились ко всей корейской нации с призывом к смягчению военной напряженности между Пхеньяном и Южной Кореей, сообщает РИА Новости.

Объединение корейской нации, как говорится в сообщении, является важнейшей задачей. При этом отмечается, что КНДР и Южная Корея должны самостоятельно определиться с воссоединением страны. Пхеньян подчеркивает, что вмешательство третьих сторон в этот вопрос недопустимо.

Северокорейские власти также предлагают снизить критику в адрес страны в связи с ракетной и ядерной программами КНДР, которые, как считают в Пхеньяне, не мешают оздоровлению отношений между Севером и Югом.

В Пхеньяне также призывают корейскую нацию противодействовать США, которые, как отмечается, провоцируют ядерную войну.

КНДР также предлагает активизировать контакты между Севером и Югом по гуманитарной и политической линиям. В частности, в сообщении подчеркивается необходимость укрепления связей между политическими партиями.

В целом северокорейские власти выражают надежду на то, что 2018-й станет "годом крутого поворота" в вопросе сближения позиций сторон.

В начале года состоялись первые с 2015 года переговоры между высокопоставленными чиновниками из КНДР и Южной Кореи. Встреча прошла на фоне продолжавшейся весь 2017 год эскалации ситуации вокруг Корейского полуострова из-за серии ракетно-ядерных испытаний Пхеньяна.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • Лесник
 Ян (Посетители) Сегодня, 10:33
Цитата: Mestnyi
Ну после такого заявления на арену цирка просто обязаны выйти амеры...

Может наоборот,да и зачем им лезть если дело налаживается хотелось бы надеяться.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Taidan
  • Лесник
  • Mestnyi
 Ян (Посетители) Сегодня, 10:21
Объединение севера и юга некогда большой страны,давно назрел. Война с Америкой разорвала страну на две части,разметала корейцев по всему свету и я желаю им воссоединения пусть будет мир. Трудолюбие и скромность севера плюс технологии и всё самое лучшее юга должны сотворить чудо в 21 веке.
 
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  • Ян
  • Лесник
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 10:15
Ну после такого заявления на арену цирка просто обязаны выйти амеры...
Не для этого они разжигали последнее время этот конфликт, чтобы вот так вдруг сам по себе взял и наладился диалог между севером и югом...

Ждемс...
 
 

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