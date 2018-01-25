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Нефть торгуется у отметки 71 доллар

Просмотров:216 Опубликовано: Сегодня, 10:13
Нефть торгуется у отметки 71 доллар
Фото ©REUTERS
Стоимость нефти марки Brent на торгах достигала 71,04 доллара за баррель, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на данные биржи ICE.

На текущий момент, по состоянию на 10.39 по времени Астаны, цена на нефть составляла 70,99 доллара.

Как сообщалось ранее, ОПЕК в декабре 2017 года перевыполнила планы по сокращению нефтедобычи, добившись показателя 129 процентов.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить венскую сделку до конца 2018 года.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:43
А тенге стоит 320
 
 

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