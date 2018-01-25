Продажу знака "Алтын белгі" за 500 тысяч тенге прокомментировали в МОН

На казахстанской торговой площадке в Интернете появилось объявление о продаже нагрудного знака "Алтын белгі", передает Tengrinews.kz.Автор объявления на одной из крупных казахстанских торговых онлайн-площадок указал, что продает медаль в Алматы за 500 тысяч тенге.В Министерстве образования и науки сообщили, что законодательно продажа нагрудных знаков не запрещена."Это именная медаль. Она идет вместе с сертификатом, куда вписывается имя получателя. То есть передать или продать ее кому-то для использования по назначению невозможно. Единственно, сама медаль может представлять интерес для частных коллекционеров, нумизматов", - сообщили в ведомстве."Конечно, мы не одобряем такие моменты, но законодательно это не преследуется, потому что никто не сможет с помощью нее использовать льготы других обладателей знака "Алтын белгі", - уточнили в МОН.