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Продажу знака "Алтын белгі" за 500 тысяч тенге прокомментировали в МОН

Просмотров:253 Опубликовано: Сегодня, 11:09
Продажу знака "Алтын белгі" за 500 тысяч тенге прокомментировали в МОН
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
На казахстанской торговой площадке в Интернете появилось объявление о продаже нагрудного знака "Алтын белгі", передает Tengrinews.kz.

Автор объявления на одной из крупных казахстанских торговых онлайн-площадок указал, что продает медаль в Алматы за 500 тысяч тенге.

В Министерстве образования и науки сообщили, что законодательно продажа нагрудных знаков не запрещена.

"Это именная медаль. Она идет вместе с сертификатом, куда вписывается имя получателя. То есть передать или продать ее кому-то для использования по назначению невозможно. Единственно, сама медаль может представлять интерес для частных коллекционеров, нумизматов", - сообщили в ведомстве.

"Конечно, мы не одобряем такие моменты, но законодательно это не преследуется, потому что никто не сможет с помощью нее использовать льготы других обладателей знака "Алтын белгі", - уточнили в МОН.

Продажу знака "Алтын белгі" за 500 тысяч тенге прокомментировали в МОН
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:40
Жизнь заставляет. Так что, удивительного тут нет
 
 

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