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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Умерла Людмила Сенчина

Просмотров:105 Опубликовано: Сегодня, 12:49
Умерла Людмила Сенчина
Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости
Народная артистка России Людмила Сенчина скончалась в Санкт-Петербурге в возрасте 67 лет. Об этом «Интерфаксу» рассказал ее продюсер Владимир Андреев в четверг, 25 января.

По словам Андреева, перед кончиной Сенчина полтора года боролась с тяжелой болезнью. Она умерла в больнице.

Людмила Сенчина родилась в декабре 1950 года в Николаевской области в южной части Украины. Она приобрела известность благодаря исполнению песни «Золушка» на новогоднем «Голубом огоньке». В репертуаре певицы были такие композиции, как «Целую ночь соловей нам насвистывал…», «Полынь», «Откровение» и «Добрая сказка».

Сенчина также снималась в кино. Она сыграла в таких лентах, как «Вооружен и очень опасен», «После ярмарки», «Шельменко-денщик» и «Волшебная сила».
Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 2 )

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  • Ян
 бася (Посетители) Сегодня, 13:17
какая светлая Женщина была и песни у неё светлые-Песня о нежности..Страна детства..Золушка..Любовь и разлука..Сладка ягода...
на каких песнях мы выросли-это счастье..
и память о ней останется светлой..земля пухом rose rose
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ЁмоЁ
  • бася
  • Ян
 Лесник (Посетители) Сегодня, 13:00
Мы пели вместе с Людмилой Петровной "Прощальный вальс" на выпускном вечере..
Земля пухом.
 
 

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