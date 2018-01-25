Умерла Людмила Сенчина

Народная артистка России Людмила Сенчина скончалась в Санкт-Петербурге в возрасте 67 лет. Об этом «Интерфаксу» рассказал ее продюсер Владимир Андреев в четверг, 25 января.
По словам Андреева, перед кончиной Сенчина полтора года боролась с тяжелой болезнью. Она умерла в больнице.
Людмила Сенчина родилась в декабре 1950 года в Николаевской области в южной части Украины. Она приобрела известность благодаря исполнению песни «Золушка» на новогоднем «Голубом огоньке». В репертуаре певицы были такие композиции, как «Целую ночь соловей нам насвистывал…», «Полынь», «Откровение» и «Добрая сказка».
Сенчина также снималась в кино. Она сыграла в таких лентах, как «Вооружен и очень опасен», «После ярмарки», «Шельменко-денщик» и «Волшебная сила».
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.