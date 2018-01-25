"Оценку должен дать народ, а не эксперты". Депутат раскритиковал законопроект о госзакупках

Депутат Мажилиса Парламента Владислав Косарев выступил с критикой законопроекта о госзакупках, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Свое мнение депутат озвучил во время презентации проекта закона в Мажилисе.
"Закон не вызывает радости и оптимизма. Посмотрите что у нас получается – два года мы приняли этот закон. Такие же восторги высказывали ваши коллеги, когда презентовали прежний закон. Два года прошло – и теперь мы говорим, что все плохо. Нам надо посмотреть, то ли мы вообще делаем. Я думаю, что мы рассматриваем закон о госзакупках и порождаем недоверие к государственным органам, которые этот закон реализуют. Это светится в каждой строчке этого законопроекта", - заявил Владислав Косарев.
По мнению депутата, Министерству финансов следует задуматься над повышением роли товаропроизводителей.
"Мы что, не видим что ли, что за ремонт огромных объектов: котельных, автодорог, берутся мальчики, у которых кроме шариковой ручки и сотового телефона ничего нет? Ни бульдозера, ничего. Они это все потом нанимают. Почему экспертиза Министерства финансов этого не видит? Я считаю, в этом законе надо очень строго прописать роль экспертной службы", - добавил депутат
"Записали задвижку немецкую, а поставили китайскую, и то после ремонта. Записали кабель польский, а положили китайский или семипалатинский. Разве это недоступно службе экспертизе? Это в законе надо было отразить, что бы никому не было повадно", - привел в пример Владислав Косарев.
Депутат заявил, что хотел бы видеть закон чистым, открытым и порядочным.
"Чтобы мы не сомневались, а то у вас закон состоит на 30 процентов из мотивов, как поймать жулика, а еще 30 процентов - как обжаловать неправильные действия государственных органов", - отметил он.
Вице-министр финансов Руслан Бекетаев в ответ отметил факт, что проект закона получил высокую оценку международных экспертов.
"Хочу сказать, что мы понимали, что он сложный. Мы приглашали к нам международных экспертов, и они сказали, что в части законодательного урегулирования, он у нас один из лучших и прогрессивных",- сказал Руслан Бекетаев.
"Руслан, вы думаете что международные эксперты нам добра желают? Сомневаюсь", - перебил его депутат.
"Они проводят оценку, в том числе и оценку наших действий", - ответил вице-министр.
"Оценку должен дать народ нашей страны, а не международные эксперты", - заявил Владислав Косарев.
Вице-министр пообещал депутату принять в разработку все замечания и рассмотреть это в рабочей группе.
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