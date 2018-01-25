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"Оценку должен дать народ, а не эксперты". Депутат раскритиковал законопроект о госзакупках

Просмотров:281 Опубликовано: Вчера, 16:42
"Оценку должен дать народ, а не эксперты". Депутат раскритиковал законопроект о госзакупках
Иллюстративное фото: poisk-klientov.ru
Депутат Мажилиса Парламента Владислав Косарев выступил с критикой законопроекта о госзакупках, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Свое мнение депутат озвучил во время презентации проекта закона в Мажилисе.

"Закон не вызывает радости и оптимизма. Посмотрите что у нас получается – два года мы приняли этот закон. Такие же восторги высказывали ваши коллеги, когда презентовали прежний закон. Два года прошло – и теперь мы говорим, что все плохо. Нам надо посмотреть, то ли мы вообще делаем. Я думаю, что мы рассматриваем закон о госзакупках и порождаем недоверие к государственным органам, которые этот закон реализуют. Это светится в каждой строчке этого законопроекта", - заявил Владислав Косарев.

По мнению депутата, Министерству финансов следует задуматься над повышением роли товаропроизводителей.

"Мы что, не видим что ли, что за ремонт огромных объектов: котельных, автодорог, берутся мальчики, у которых кроме шариковой ручки и сотового телефона ничего нет? Ни бульдозера, ничего. Они это все потом нанимают. Почему экспертиза Министерства финансов этого не видит? Я считаю, в этом законе надо очень строго прописать роль экспертной службы", - добавил депутат

"Записали задвижку немецкую, а поставили китайскую, и то после ремонта. Записали кабель польский, а положили китайский или семипалатинский. Разве это недоступно службе экспертизе? Это в законе надо было отразить, что бы никому не было повадно", - привел в пример Владислав Косарев.

Депутат заявил, что хотел бы видеть закон чистым, открытым и порядочным.

"Чтобы мы не сомневались, а то у вас закон состоит на 30 процентов из мотивов, как поймать жулика, а еще 30 процентов - как обжаловать неправильные действия государственных органов", - отметил он.

Вице-министр финансов Руслан Бекетаев в ответ отметил факт, что проект закона получил высокую оценку международных экспертов.

"Хочу сказать, что мы понимали, что он сложный. Мы приглашали к нам международных экспертов, и они сказали, что в части законодательного урегулирования, он у нас один из лучших и прогрессивных",- сказал Руслан Бекетаев.

"Руслан, вы думаете что международные эксперты нам добра желают? Сомневаюсь", - перебил его депутат.

"Они проводят оценку, в том числе и оценку наших действий", - ответил вице-министр.

"Оценку должен дать народ нашей страны, а не международные эксперты", - заявил Владислав Косарев.

Вице-министр пообещал депутату принять в разработку все замечания и рассмотреть это в рабочей группе.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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  • Mestnyi
  • kostya_aktau
 Ян (Посетители) Вчера, 20:04
Цитата: Лесник
Порядочные люди депутанами не работают.

Кто их разберёт,но хорошо говорит,ой хорошо говорит. podmig
 
-1
  • spacey
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  • babnik
  • greenpark
  • Ян
  • Mestnyi
 Лесник (Посетители) Вчера, 17:28
Mestnyi,
Ян,
Очень эта муть похожа на спектакль, парни. Порядочные люди депутанами не работают.
 
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  • Ян
  • Лесник
  • babnik
  • greenpark
  • spacey
 Mestnyi (Посетители) Вчера, 17:14

"Руслан, вы думаете что международные эксперты нам добра желают? Сомневаюсь", - перебил его депутат. 

"Они проводят оценку, в том числе и оценку наших действий", - ответил вице-министр

Ну тут как бэ все встает на свои места. Из этого диалога (лично мне) стоновится видно, кто пытается работать для граждан Казахстана, а кто преданно смотрит на запад и ждет, что его дядя Сэм его по головке погладит...
Почему оценивать действия нашего правительства должны ОНИ (дядя Сэм), а не мы, те на кого правиьельство реально должно работать?
 
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  • kostya_aktau
 Ян (Посетители) Вчера, 16:54
"Руслан, вы думаете что международные эксперты нам добра желают? Сомневаюсь", - перебил его депутат.

"Они проводят оценку, в том числе и оценку наших действий", - ответил вице-министр.

"Оценку должен дать народ нашей страны, а не международные эксперты", - заявил Владислав Косарев.
Косарев прав и мыслит реальными категориями.
 
 

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