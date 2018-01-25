МОК опубликовал полный список причин отстранения россиян

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал причины, по которым не пригласил российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщается на сайте организации.
К Играм допущены только те спортсмены, которые выполнили все условия, поставленные комитетом. В частности, от Олимпиады отстранены спортсмены, являвшиеся фигурантами расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, подозревавшиеся в махинациях с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи, совершавшие грубые нарушения при использовании системы ADAMS, с помощью которой спортсмены обязаны отмечать текущее местоположение, а также те, в отношении которых была получена дополнительная информация (какая конкретно — не уточняется, — прим. «Ленты.ру») от международных федераций и WADA.
«Список обширный, но не исчерпывающий, я хотела бы подчеркнуть, что мы также рассмотрели широкий диапазон добытых сведений. Решения принимались только с согласия всей комиссии на условиях анонимности», — заявила председатель независимого органа МОК Валери Фурнейрон.
23 января МОК отстранил от участия в Олимпиаде лыжника Сергея Устюгова, биатлониста Антона Шипулина, шорт-трекиста Виктора Ана и еще несколько конькобежцев, фигуристов и хоккеистов.
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