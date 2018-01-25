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МОК опубликовал полный список причин отстранения россиян

Просмотров:418 Опубликовано: Вчера, 17:31
МОК опубликовал полный список причин отстранения россиян
Фото: Denis Balibouse / Reuters
Международный олимпийский комитет (МОК) назвал причины, по которым не пригласил российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщается на сайте организации.

К Играм допущены только те спортсмены, которые выполнили все условия, поставленные комитетом. В частности, от Олимпиады отстранены спортсмены, являвшиеся фигурантами расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, подозревавшиеся в махинациях с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи, совершавшие грубые нарушения при использовании системы ADAMS, с помощью которой спортсмены обязаны отмечать текущее местоположение, а также те, в отношении которых была получена дополнительная информация (какая конкретно — не уточняется, — прим. «Ленты.ру») от международных федераций и WADA.

«Список обширный, но не исчерпывающий, я хотела бы подчеркнуть, что мы также рассмотрели широкий диапазон добытых сведений. Решения принимались только с согласия всей комиссии на условиях анонимности», — заявила председатель независимого органа МОК Валери Фурнейрон.

23 января МОК отстранил от участия в Олимпиаде лыжника Сергея Устюгова, биатлониста Антона Шипулина, шорт-трекиста Виктора Ана и еще несколько конькобежцев, фигуристов и хоккеистов.
Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 7 )

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kazakhstan (Посетители) Вчера, 21:09
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Модератор 13 (Модераторы) Вчера, 20:13
Уважаемые пользователи, для личного общения используйте ЛС
 
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Ян (Посетители) Вчера, 20:12
Ах они *****. Страх ими движет перед русскими,правильно. Нас надо бояться,мы сильные люди и как хотели имели их всех всегда.Теперь победы им тол pomada лерантным обеспечены,биться не с кем как я понимаю.

Quwanysh Atshybaiuly,
Умный ты куня,вот только не понятно с какой стороны.
 
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  • Mestnyi
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 дорожник (Посетители) Вчера, 19:20
Цитата: Quwanysh Atshybaiuly

Последствия Крыма все еще идет

Не было бы Крыма, придумали бы что нибудь другое. Мало ли надуманных предлогов: Сирия, КНДР, Литвиненко, "вмешательство" в выборы Трампа и К,Донбасс, российские хакеры, сибирские морозы в Америке и наводнение в Париже

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • дорожник
  • Mestnyi
 Gaholimy (Посетители) Вчера, 19:10
Во все времена самые поганые завидуют и вредят умным,сильным,порядочным!МОК такой не порядочный и продажный,что с них взять!Держитесь, Россияне, правда за Вами!
 
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  • spacey
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 Лесник (Посетители) Вчера, 18:14
Страх перед сильными людьми толкает этих слюнтяев к подобным шагам. Им нужно признать, что россияне сильнее. Но страх держит за горло и сковывает разум. Спорт и политика- вещи абсолютно разнополюсные.
 
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 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Вчера, 17:52
Последствия Крыма все еще идет. Сперва экономические, потом политические, а теперь и духовные санкции. Как бы так
 
 

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