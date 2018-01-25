Задержаны водители автобуса, в котором погибли 52 человека

Три водителя автобуса, в котором погибли 52 человека, причастны к данному преступлению. Об этом сообщили в прокуратуре Актюбинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz. Они были задержаны 24 января 2018 года в 22.40 и водворены в ИВС УВД Актобе по подозрению в совершении преступления по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. "В ходе следствия установлено, что причиной возгорания явилось нарушение водителями правил эксплуатации автотранспортного средства и правил пожарной безопасности вследствие использования паяльной лампы в салоне автобуса. Собранными фактическими данными установлена причастность к данному преступлению всех троих водителей автобуса", - сообщили в ведомстве. Надзор по уголовному делу возложен на группу процессуальных прокуроров Первой службы, прокуратур Актюбинской и Южно-Казахстанской областей. Ход расследования находится на контроле Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Республики Казахстан.



