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Задержаны водители автобуса, в котором погибли 52 человека

Просмотров:368 Опубликовано: Вчера, 20:31
Задержаны водители автобуса, в котором погибли 52 человека
Фото: КЧС МВД РК
Три водителя автобуса, в котором погибли 52 человека, причастны к данному преступлению. Об этом сообщили в прокуратуре Актюбинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz. Они были задержаны 24 января 2018 года в 22.40 и водворены в ИВС УВД Актобе по подозрению в совершении преступления по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. "В ходе следствия установлено, что причиной возгорания явилось нарушение водителями правил эксплуатации автотранспортного средства и правил пожарной безопасности вследствие использования паяльной лампы в салоне автобуса. Собранными фактическими данными установлена причастность к данному преступлению всех троих водителей автобуса", - сообщили в ведомстве. Надзор по уголовному делу возложен на группу процессуальных прокуроров Первой службы, прокуратур Актюбинской и Южно-Казахстанской областей. Ход расследования находится на контроле Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Источник: Tengrinews
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Комментарии ( 3 )

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  • Mestnyi
 Гульнар Капарова (Посетители) Вчера, 22:51
Вероятнее всего, эта версия правдива, потому что откуда у пассажиров автобуса паяльная лампа,зачем им ее с собой возить и зачем им что то делать паяльной лампой в автобусе, если они всего лишь пассажиры. Скорее всего она была у водителей и они пытались с помощью паяльной лампы что то отогреть и как то завести автобус. Никто бы кроме них не стал бы самовольничать в автобусе с паяльной лампой. На лицо нарушение правил пожарной безопасности водителями.
 
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Ян (Посетители) Вчера, 21:27
Нашли виновных. Понятно.
 
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шевченко (Посетители) Вчера, 20:55
Всё правильно. Они должны были пресечь такое безобразие. Именно они.

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
 

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