Дело Стати: Казахстан намерен обжаловать решение Вашингтонского суда

Казахстан намерен обжаловать решение Вашингтонского суда по иску Стати. Об этом сообщает Министерство юстиции РК, передает Tengrinews.kz.



"23 марта окружной суд Вашингтона, США, принял решение по заявлению А. Стати о принудительном исполнении арбитражного решения. Республика Казахстан уважает решение окружного суда, но не согласна с ним в части отказа Республике внести все аргументы в поддержку своей линии защиты в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, а также в части признания арбитражного решения", - говорится в распространенном пресс-релизе.



"Республика Казахстан заявляет, что арбитражное решение было получено с помощью масштабной мошеннической схемы. Такое мошенничество не допускает признания арбитражного решения на территории США. В аналогичном судебном процессе в Великобритании Высокий суд Англии после представления обширных аргументов признал наличие достаточно убедительных доказательств мошенничества Стати и назначил отдельное судебное разбирательство по данному вопросу", - добавили в пресс-службе Министерства юстиции.



"К сожалению, окружной суд США не позволил Республике Казахстан представить этот довод о мошенничестве в поддержку своей защиты. Республика Казахстан намерена обжаловать это решение и защитить свои законные права. В связи с фактами мошенничества Республика Казахстан инициировала отдельный судебный процесс против истцов в окружном суде Вашингтона в соответствии с законом США о борьбе с организованной преступностью и коррупцией. В настоящее время судебный процесс продолжается", - подчеркнули в ведомстве.



Как отмечается, в настоящее время рассматриваемое решение имеет силу только на территории Вашингтона.



"Кроме того, чтобы обратить взыскание на имущество РК в США, Стати должен будет доказать, что определенное имущество не пользуется суверенным иммунитетом в соответствии с законом Соединенных Штатов об иммунитете государств", - заключили в МЮ РК.