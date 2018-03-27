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Дело Стати: Казахстан намерен обжаловать решение Вашингтонского суда

Просмотров:204 Опубликовано: Сегодня, 09:50
Дело Стати: Казахстан намерен обжаловать решение Вашингтонского суда
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Казахстан намерен обжаловать решение Вашингтонского суда по иску Стати. Об этом сообщает Министерство юстиции РК, передает Tengrinews.kz.

"23 марта окружной суд Вашингтона, США, принял решение по заявлению А. Стати о принудительном исполнении арбитражного решения. Республика Казахстан уважает решение окружного суда, но не согласна с ним в части отказа Республике внести все аргументы в поддержку своей линии защиты в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, а также в части признания арбитражного решения", - говорится в распространенном пресс-релизе.

"Республика Казахстан заявляет, что арбитражное решение было получено с помощью масштабной мошеннической схемы. Такое мошенничество не допускает признания арбитражного решения на территории США. В аналогичном судебном процессе в Великобритании Высокий суд Англии после представления обширных аргументов признал наличие достаточно убедительных доказательств мошенничества Стати и назначил отдельное судебное разбирательство по данному вопросу", - добавили в пресс-службе Министерства юстиции.

"К сожалению, окружной суд США не позволил Республике Казахстан представить этот довод о мошенничестве в поддержку своей защиты. Республика Казахстан намерена обжаловать это решение и защитить свои законные права. В связи с фактами мошенничества Республика Казахстан инициировала отдельный судебный процесс против истцов в окружном суде Вашингтона в соответствии с законом США о борьбе с организованной преступностью и коррупцией. В настоящее время судебный процесс продолжается", - подчеркнули в ведомстве.

Как отмечается, в настоящее время рассматриваемое решение имеет силу только на территории Вашингтона.

"Кроме того, чтобы обратить взыскание на имущество РК в США, Стати должен будет доказать, что определенное имущество не пользуется суверенным иммунитетом в соответствии с законом Соединенных Штатов об иммунитете государств", - заключили в МЮ РК.
Источник: Tengrinews.kz
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